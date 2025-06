Nawet 400 proc. miesięcznej pensji. Kto i w jaki sposób może otrzymać czterokrotność miesięcznej wypłaty?

Świadczenia dodatkowe zyskują na znaczeniu jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu personelem, umożliwiając przedsiębiorstwom zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy. Wprowadzenie takich benefitów, wykraczających poza standardowe systemy motywacyjne, przyczynia się do budowania silniejszych relacji między pracownikami a organizacją.

Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa to forma dodatkowego wynagrodzenia, które pracodawca może przyznać pracownikowi z okazji osiągnięcia określonego stażu pracy. Jest to forma docenienia za długoletnią współpracę i zaangażowanie. Chociaż nie jest ona prawnie wymagana, często stanowi element wewnętrznych regulaminów pracowniczych. Komu przysługuje taka nagroda? To zależy od indywidualnych zasad ustalonych przez pracodawcę.

Dla kogo nagroda jubileuszowa?

Pracownikom sektora budżetowego: Nauczyciele, pracownicy samorządowi oraz wielu innych mają uregulowane prawo do nagrody jubileuszowej w swoich ustawach.

Pracownikom sektora prywatnego: W tym przypadku prawo do nagrody jubileuszowej zależy od wewnętrznych regulaminów danej firmy. Nie jest to świadczenie gwarantowane przez Kodeks pracy.

Prawo do nagrody jubileuszowej powstaje z chwilą ukończenia przez pracownika dwudziestoletniego okresu zatrudnienia. Kolejne nagrody przysługują co pięć lat. Wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po spełnieniu warunków uprawniających. W przypadku opóźnienia pracownikowi przysługują odsetki.

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przewidzianym w przepisach wykonawczych do ustaw regulujących status zawodowy określonych grup pracowników. Wśród beneficjentów tego świadczenia znajdują się m.in.: nauczyciele, pracownicy samorządowi, służby cywilnej, służby zdrowia, urzędnicy skarbowi, górnicy oraz pracownicy bibliotek i instytucji kultury.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa?

Podstawą wymiaru nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tego świadczenia. Jeżeli jednak w dniu wypłaty nagrody wynagrodzenie uległo podwyższeniu, to podstawą wymiaru nagrody będzie wyższe wynagrodzenie. Wysokość nagrody jubileuszowej dla pracowników służby cywilnej, urzędów państwowych oraz samorządowych jest uzależniona od długości stażu pracy. Im dłuższy okres zatrudnienia, tym wyższe świadczenie. Przykładowo, po 20 latach pracy nagroda wyniesie 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a po 45 latach aż 400 proc. Dokładna wysokość nagrody jest zróżnicowana w zależności od liczby przepracowanych lat:

20 lat: 75 proc.,

25 lat: 100 proc.,

30 lat: 150 proc.,

35 lat: 200 proc.,

40 lat: 300 proc.,

45 lat: 400 proc.

Nagroda jubileuszowa jest zazwyczaj wypłacana w rocznicę rozpoczęcia pracy u danego pracodawcy. Nagrody jubileuszowe są przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody te nie podlegają ubezpieczeniom społecznym (ZUS), pod warunkiem zachowania co najmniej pięcioletniego odstępu między kolejnymi wypłatami.