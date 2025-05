Zjawisko unikania stresu jest powszechne. Jak wynika z badania, 55 proc. Polaków wolałoby mniej stresującą pracę niż lepsze zarobki. Wśród pracujących zdalnie ten odsetek rośnie nawet do 63 proc.. Co więcej, 46 proc. respondentów już przyjęło niższą pensję w zamian za spokojniejsze warunki pracy. To drugi najwyższy wynik na świecie. Jeszcze jakiś czas temu stres bywał wpisywany w definicję sukcesu. Dziś mamy do czynienia z odwrotną sytuacją: stres zawodowy staje się czynnikiem ryzyka, którego pracownicy chcą unikać – komentuje Joanna Kolasa, HR Consultancy Manager w Randstad Polska. Dodaje, że firmy, które potrafią stworzyć zdrowsze środowisko pracy, będą w lepszej pozycji, by przyciągać i zatrzymać talenty.

Elastyczność czasu pracy ważniejsza niż miejsce

Mimo że w Polsce 71 proc. zatrudnionych pracuje stacjonarnie, to właśnie elastyczność czasu pracy staje się kluczowym elementem oferty, często ważniejszym niż sama lokalizacja. Aż 52 proc. Polaków ceni sobie większą kontrolę nad harmonogramem pracy (godzina rozpoczęcia, grafik, swoboda wyboru zmian) bardziej niż wyższe wynagrodzenie.

Reklama

Co ciekawe, 57 proc. Polaków wolałoby elastyczny czas pracy niż możliwość wyboru miejsca. Ten trend jest szczególnie widoczny wśród pracowników zdalnych – 74 proc. z nich oczekuje elastycznego grafiku jako warunku powrotu do biura. Aż 38 proc. pracowników rozważyłoby odejście z pracy, gdyby zostali zmuszeni do powrotu do biura w pełnym wymiarze godzin, nawet kosztem niższej pensji w nowym miejscu. Młodsze pokolenia, zwłaszcza Pokolenie Z (55 proc.), są bardzo skłonne do rezygnacji z wyższej pensji na rzecz autonomii w planowaniu czasu pracy.

Reklama

Stabilność ponad ekscytacją

Mimo mody na "pracę z pasją", dane pokazują, że w czasach niepewności to stabilność zawodowa jest wartością nadrzędną. Aż 56 prroc. Polaków woli bezpieczną, przewidywalną pracę niż ekscytującą, ale mniej stabilną ścieżkę kariery. To cecha charakterystyczna dla wszystkich pokoleń pracujących. Stabilność jest priorytetem również dla 65 proc. Polaków, którzy wybrali ją ponad możliwość pracy zdalnej. Stabilność zatrudnienia wielu pracowników w Polsce traktuje dziś jako podstawowy warunek komfortu psychicznego, który pozwala myśleć o rozwoju czy zaangażowaniu, a nie jako przywilej – zauważa Joanna Kolasa. Pracownicy nie rezygnują z ambicji, ale chcą je realizować w bezpiecznym środowisku.

Co zatrzymuje Polaków w firmach? Podwyżki i relacje

Oprócz mniejszego stresu, firmy mogą zatrzymać pracowników, oferując: