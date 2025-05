Od czerwca 2025 roku obowiązywać będą nowe minimalne wynagrodzenia dla pracowników młodocianych – uczniów szkół branżowych oraz osób odbywających przyuczenie do pracy. To efekt ogłoszenia w piątek przez GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2025 roku, które wyniosło 8962,28 zł brutto. W związku z tym wzrosną wszystkie stawki minimalne przewidziane dla młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nowe minimalne wynagrodzenie młodocianych – stawki od czerwca 2025 roku

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych zależy od podanej przez GUS wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W pierwszym kwartale 2025 roku wyniosło ono 8962,28 zł.

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku wynagrodzenie młodocianych odbywających naukę zawodu nie może być niższe niż:

716,98 zł w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

806,61 zł w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

896,23 zł w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego w kolejnych latach nauki wynosi nie mniej niż 8 proc., 9 proc. i 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Przyuczenie do pracy – ile wyniesie wynagrodzenie młodocianego?

Prawo do wynagrodzenia przysługuje również młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 r. jego wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 627,36 zł.

Kwota wynagrodzenia pracownika młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy nie może być niższa niż 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może być pracownikiem młodocianym i na jakich zasadach?

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Przygotowanie zawodowe takich pracowników może odbywać się przez:

naukę zawodu w celu przygotowania młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika, obejmującą praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawcy, oraz dokształcanie teoretyczne;

przyuczenie do wykonywania określonej pracy w celu przygotowania młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i które może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

W obu przypadkach konieczne jest zawarcie z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.