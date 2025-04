Majówka w 2025 roku wypada krótko po Świętach Wielkanocnych. Dodatkowo, układ dni w kalendarzu sprzyja planowaniu dłuższego wolnego. Przy niewielkim wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego można cieszyć się nawet 9-dniowym długim weekendem majowym.

Majówka 2025. Dni ustawowo wolne. Podstawa prawna

Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce są regulowane przez ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920). Zgodnie z tym dokumentem, w okresie majówki wypadają dwa święta będące dniami wolnymi od pracy:

1 maja – Święto Pracy,

– Święto Pracy, 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja.

To właśnie te dwa dni tworzą tzw. majówkę, która przy odpowiednim zaplanowaniu może zostać wydłużona nawet do dziewięciu dni. Warto przy tym wiedzieć, jak układają się dni tygodnia w 2025 roku, by optymalnie wykorzystać urlop.

Jak wypada majówka 2025?

W majówkę 2025 roku układ dni wygląda następująco:

1 maja (czwartek) – ustawowo wolny (Święto Pracy),

– ustawowo wolny (Święto Pracy), 2 maja (piątek) – dzień roboczy (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej),

– dzień roboczy (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej), 3 maja (sobota) – ustawowo wolny (Święto Konstytucji 3 Maja),

– ustawowo wolny (Święto Konstytucji 3 Maja), 4 maja (niedziela) – dzień wolny zgodnie z tygodniowym harmonogramem pracy.

Zatem już biorąc jeden dzień urlopu, 2 maja, można zyskać czterodniowy weekend. A to nie wszystko.

Czy 2 maja 2025 jest wolny od pracy?

2 maja, choć obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy – pozostaje dniem roboczym. Jednak wielu pracowników korzysta z tej okazji, by wziąć urlop wypoczynkowy i połączyć go ze Świętem Pracy oraz Świętem Konstytucji 3 Maja, tworząc długi weekend.

W tym roku jednak pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę (Święto Konstytucji 3 Maja), w wielu firmach zdecydowano się go przyznać właśnie 2 maja.

2 maja 2025 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników służby cywilnej. Premier wyznaczył ten dzień właśnie jako rekompensatę dla pracowników administracyjnych za wypadające w sobotę Święto Konstytucji 3 Maja.

Jak wydłużyć majówkę 2025 – możliwe warianty

Układ kalendarza w majówkę 2025 roku daje spore pole manewru dla osób planujących dłuższy odpoczynek. Oto dwa warianty, jak można przedłużyć majówkę:

Wariant 1: Minimalne wydłużenie – 4 dni wolnego

Wolne: od 1 maja (czwartek) do 4 maja (niedziela),

Warunek: wzięcie wolnego tylko 2 maja (o ile pracodawca nie wyznaczył go jako wolny).

Wariant 3: Długi wypoczynek – 9 dni wolnego

Wolne: od 26 kwietnia (sobota) do 4 maja (niedziela),

Warunek: wzięcie urlopu 28, 29, 30 kwietnia i 2 maja (o ile pracodawca nie wyznaczył go jako wolny).

To idealna opcja dla osób, które chcą wyjechać na dłuższy urlop lub po prostu odpocząć od pracy w domowym zaciszu. Wystarczą trzy (w przypadku wolnego 2 maja za 3 maja) lub cztery dni urlopu, by cieszyć się dziewięciodniową majówką!