Kiedy Wielkanoc 2025?

W 2025 roku Wielkanoc przypada na 20 kwietnia (niedziela), a drugi dzień Świąt Wielkanocnych, czyli Poniedziałek Wielkanocny, będzie 21 kwietnia. Święta te są ruchome, ponieważ data Wielkanocy zależy od pierwszej pełni księżyca po równonocy wiosennej. Z tego powodu może ona wypadać między 22 marca a 25 kwietnia.

Za ile dni Wielkanoc 2025?

Do Wielkanocy 2025 zostało 43 dni. Dokładnie za 45 dni będzie 20 kwietnia 2025 roku, czyli Wielkanoc 2025.

Ile dni do Wielkanocy bez weekendów?

Do Wielkanocy bez weekendów zostało 30 dni.

Kiedy wolne w Święta Wielkanocne 2025?

W Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy są:

Niedziela Wielkanocna – 20 kwietnia 2025 r.

Poniedziałek Wielkanocny – 21 kwietnia 2025 r.

Oznacza to, że większość pracowników i uczniów będzie miała wolne w te dni. Jeśli pracujemy od poniedziałku do piątku, święta wielkanocne przedłużają weekend. Potrwa on od soboty (19 kwietnia) do poniedziałku (21 kwietnia).

Przerwa wielkanocna 2025 – ile wolnego dla uczniów?

Dla uczniów przerwa wielkanocna trwa dłużej niż tylko same święta. Ministerstwo Edukacji i Nauki co roku określa dokładny termin ferii wielkanocnych w szkołach. W 2025 roku przerwa świąteczna w szkołach potrwa od 17 kwietnia (czwartek) do 22 kwietnia (wtorek).

Dzieci i młodzież będą więc mieć sześć dni wolnego (od czwartku do wtorku), a do szkoły wrócą dopiero w środę, 23 kwietnia.

Kalendarz świąt wielkanocnych 2025

Wielki Czwartek – 17 kwietnia 2025

2025 Wielki Piątek – 18 kwietnia 2025

2025 Wielka Sobota – 19 kwietnia 2025

2025 Wielkanoc (Niedziela Wielkanocna) – 20 kwietnia 2025

2025 Poniedziałek Wielkanocny – 21 kwietnia 2025

Wielkanoc 2025 - kiedy wolne? Podsumowanie

Wielkanoc 2025 przypada 20 i 21 kwietnia, a osoby pracujące na etacie mogą liczyć na przedłużony weekend (Poniedziałek Wielkanocny). Natomiast uczniowie będą mieli sześciodniową przerwę wielkanocną, która potrwa od 17 do 22 kwietnia. Jeśli chcemy przedłużyć sobie świąteczny wypoczynek, warto pomyśleć o dodatkowym urlopie we wtorek, 22 kwietnia.

Planujesz świąteczne wyjazdy lub rodzinne spotkania? Sprawdź już teraz, kiedy warto wziąć wolne, aby jak najlepiej wykorzystać świąteczny czas!