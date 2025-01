Według nowych zasad żołnierze zawodowi będą nabywać prawo do dodatku już po dwóch latach służby, a nie, jak dotychczas, po trzech latach. Wysokość dodatku wyniesie 2 proc. należnego uposażenia zasadniczego i będzie rosła o 1 proc. za każdy kolejny rok służby. Zmiany te oznaczają, że żołnierze z krótszym stażem służby, szczególnie ci między 3. a 15. rokiem pracy, będą szybciej korzystać z kolejnych podwyżek dodatku.

Stały wzrost dodatku co roku

Nowością jest także coroczny wzrost dodatku za długoletnią służbę wojskową. Do tej pory, w okresie od 3 do 15 lat służby, dodatek był zwiększany co trzy lata o 3 proc.

Maksymalny próg dodatku

Dodatek będzie zwiększany aż do osiągnięcia 35 proc. uposażenia zasadniczego po 35 latach służby wojskowej.

Podstawa prawna zmian

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2024 r. (Dz.U. poz. 1942), które opublikowano 27 grudnia 2024 roku. Nowe przepisy dotyczące dodatku za długoletnią służbę zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.