Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła ułatwienia w legalizacji zatrudnienia tej grupy migrantów. Dzięki temu osoby szukające w Polsce schronienia mogą szybko podjąć pracę bez zbędnej biurokracji.

Według danych ZUS w Polsce pracuje ponad 755,8 tys. Ukraińców. Dla porównania w marcu 2022 r. liczba ubezpieczonych obywateli tego kraju wynosiła 666,7 tys., o 39,7 tys. więcej niż w grudniu 2021 r.

Ukraińcy wybierają Mazowsze

Najwięcej Ukraińców pracuje w województwach: mazowieckim (184,1 tys.), wielkopolskim (89,2 tys.), dolnośląskim (88,6 tys.), śląskim (71,7 tys.) i małopolskim (62,2 tys.).

Obywatele Ukrainy najczęściej wybierają pracę w obszarze usług administrowania i działalności wspierającej, a także w przetwórstwie przemysłowym, w budownictwie oraz w transporcie.

Do Polski do pracy przyjeżdżają osoby w sile wieku, czyli w przedziale od 25. roku życia do 49 lat, przy czym najwięcej osób z ukraińskim paszportem pracuje będąc w wieku 30-39 lat.

Jak Ukraińcy ubiegają się o pracę?

Uchodźcy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., mogą – po potwierdzeniu tożsamości – otrzymać numer PESEL i ubiegać się o pracę. Zgodnie z przepisami pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestracja jest możliwa na stronie praca.gov.pl.

Obywatel Ukrainy musi pamiętać, że w przypadku gdy korzysta z ochrony czasowej, utraci prawo legalnego pobytu, jeżeli wyjedzie z Polski na dłużej niż 1 miesiąc. To ograniczenie nie ma jednak zastosowania do osób skierowanych do pracy poza granicami przez podmioty prowadzące działalność w Polsce.

Osoby poszukujące pracy mogą zarejestrować się także w powiatowym urzędzie pracy. Dzięki temu mogą skorzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i ze szkoleń, również tych dotyczących nauki języka polskiego.