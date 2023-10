W sondażu ankietowani zostali zapytani o to, czy nadal powinniśmy pomagać finansowo obywatelom Ukrainy mieszkającym w Polsce, np. dając im "500 plus" i inne świadczenia. 36 proc. badanych odpowiedziało na to pytanie, że "zdecydowanie nie"; 24 proc., że "raczej nie"; 18 proc., że "raczej tak"; 8 proc., że "zdecydowanie tak", a 14 proc. odparło, że nie wie.

Ekspert: Wpływ miały wypowiedzi członków rządu

Polacy pomagają Ukraińcom, ale coraz bardziej są za tym, aby pomagać w taki sposób, by nie zaszkodzić samym sobie. Mamy dużo współczucia dla uchodźców, lecz okazuje się, że nie można przymykać oczu na własne interesy - komentuje wyniki badań politolog prof. Kazimierz Kik.

Przyznaje on, że wpływ na zmianę podejścia Polaków miały wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu dotyczące importu ukraińskiego zboża. Mamy, poza tym, w całej Europie rosnącą niechęć wobec napływających imigrantów - podkreśla Kik.

Badanie wykonano w dniach 21-22 września na grupie 1015 dorosłych Polaków. (PAP)

