Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że stopa bezrobocia we wrześniu 2023 r. wyniosła 5,0 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniła się. Według danych GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 776,0 tys. wobec 782,5 tys. osób miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5%

Główny Urząd Statystyczny potwierdził nasze szacunki dotyczące stopy bezrobocia w Polsce, która w końcu września br. wyniosła 5 proc. To kolejny miesiąc, gdy bezrobocie utrzymuje się na stabilnym, a przede wszystkim niskim poziomie - podkreśliła szefowa MRiPS.

Bezrobocie jest nie tylko jednocyfrowe – dla przykładu, jak wskazuje GUS, w końcu września 2014 roku wynosiło 11,5 proc. – ale tak dobrych wyników nie notowaliśmy od trzech dekad - zaznaczyła minister.

Jak dodała, najniższe bezrobocie ponownie odnotowano w Wielkopolsce. Z danych MRiPS wynika, że wynosi ono zaledwie 3 proc.

Naturalnie w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się niewielkiego wzrostu poziomu bezrobocia ze względu na zakończenie prac sezonowych, takie tendencje są normalne i obserwujemy je każdego roku. Potwierdzone przez GUS szacunki MRiPS wskazują jednak, że sytuacja na rynku pracy w Polsce ma się dobrze, najlepiej od lat - podkreśliła Maląg.

Wskazała, że potwierdza to również Eurostat - według jego metodologii bezrobocie w Polsce w sierpniu br. wyniosło 2,8 proc. To unijna czołówka - dodała minister rodziny i polityki społecznej.

Autorka: Karolina Kropiwiec