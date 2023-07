Grywalizacja, zwana także gamifikacją to proces wprowadzania mechanizmów znanych z gier do różnych dziedzin życia, takich jak edukacja, praca czy marketing. Jak można użyć jej, by zmotywować pracowników? Oto kilka przykładów.

Celem grywalizacji jest zwiększenie zaangażowania, motywacji i aktywności użytkowników. Mechanizmy gier, takie jak punkty, poziomy, osiągnięcia, rankingi, rywalizacja czy współpraca, są wykorzystywane do zwiększania efektywności, poprawy nauki, zachęcania do konkurencji, budowania lojalności lub angażowania użytkowników.

Na czym polega grywalizacja?

Na przykład, aplikacje do nauki języków często wykorzystują grywalizację, aby motywować użytkowników do regularnej nauki - zdobywanie punktów za przyswojone słówka, rywalizacja z innymi użytkownikami czy osiągnięcie kolejnych poziomów za postępy w nauce to typowe elementy gamifikacji.

Podobnie, wiele firm wprowadza elementy grywalizacji do swoich wewnętrznych systemów, aby motywować pracowników do lepszych wyników pracy. Przykładowo, pracownik może otrzymywać punkty za wykonane zadania, które później można wymienić na nagrody.

Grywalizacja jest też często wykorzystywana w marketingu, np. poprzez organizowanie konkursów z nagrodami dla klientów, co zwiększa ich zaangażowanie i lojalność wobec marki.

Grywalizacja, czyli zastosowanie mechanizmów gier do innych obszarów, może być skuteczna w motywowaniu pracowników. Oto kilka przykładów grywalizacji w motywowaniu pracowników

System punktowy: Wprowadzenie systemu punktowego za wykonane zadania lub osiągnięcia może motywować pracowników do poprawy wydajności. Punkty mogą być wymieniane na nagrody, takie jak dni wolne, vouchery na zakupy czy nagrody finansowe.

Poziomy i odznaki: Tak jak w grach, pracownicy mogą "awansować" na wyższe poziomy lub zdobywać odznaki za osiągnięcia. Może to być np. odznaka za udział w określonej liczbie projektów, za przeszkolenie innych pracowników, za zrealizowanie celów sprzedażowych itp.

Rywalizacja: Konkursy między zespołami lub poszczególnymi pracownikami mogą pobudzać do zdrowej rywalizacji. Może to obejmować konkursy sprzedażowe, wyzwania związane z rozwiązywaniem problemów, czy wyścigi na czas.

Progres i ścieżki kariery: Grywalizacja może pomóc wizualizować postęp pracowników, pokazując, jak rozwijają się ich umiejętności i jakie są kolejne kroki w ich karierze. Takie "drzewko umiejętności", znane z wielu gier, może pomóc pracownikom zrozumieć, jakie umiejętności powinni rozwinąć, aby awansować.

Misje i zadania specjalne: Pracownikom mogą być przydzielane specjalne zadania lub "misje", które pomagają wprowadzić element zaskoczenia i zmienności do codziennej pracy, a także pozwalają na rozwijanie nowych umiejętności.

Pamiętaj, że grywalizacja musi być dobrze zaprojektowana, aby była skuteczna. Powinna wprowadzać zdrową rywalizację i motywować do poprawy, a nie powodować presji i stresu. Dobrze jest także pamiętać o nagradzaniu nie tylko wyników, ale również procesu i postępu.