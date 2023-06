Reklama

Sezonowe oferty pracy wakacyjnej wciąż kierowane są głównie do studentów oraz młodzieży. Podobnie jak rok temu poszukiwani są również pracownicy z Ukrainy. W serwisach internetowych z ogłoszeniami o pracę wciąż można znaleźć te napisane w języku ukraińskim.

Jak zatrudnić młodocianego pracownika?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Można zatrudnić takie osoby pod warunkiem, że ukończyły co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

W przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracownik młodociany ma prawo do trwającej nieprzerwanie 30-minutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy. Co więcej, pracownik młodociany nie może być zatrudniany w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych.

Warto również pamiętać, że taki pracownik nie może podnosić, przenosić oraz przewozić ciężarów o nadmiernej masie. Nie może także wykonywać prac wymagających powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów. Pracodawca musi zapewnić mu opiekę i pomoc niezbędną do wykonania pracy, a także zapewnić mu ubezpieczenie społeczne takie samo, jak innym pracownikom.

Jeżeli zatrudniamy osobę poniżej 16 roku życia warto pamiętać, że może ona wykonywać pracę tylko na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Ponadto wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna nieletniego, a także zezwolenie właściwego inspektora pracy.

Ile można zarobić nad morzem?

Jak co roku w sezonie wakacyjnym pracę można znaleźć w nadmorskich kurortach, miejscowościach turystycznych, ale także na plantacjach. I choć, jak zauważają eksperci, turystów będzie nieco mniej, ze względu na ceny, liczba ofert pracy nie zmaleje. Ma być mniej więcej na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Okazuje się, że na największe zarobki mogą liczyć pracownicy w branży turystyki wodnej np. instruktorzy surfingu, nurkowania, czy żeglarstwa, a także pracownicy wypożyczalni sprzętu wodnego. Można tu liczyć na zarobki od 25 do 50 zł za godzinę na rękę. Z kolei animatorzy, którzy zapewnią rozrywkę dla gości ośrodków wypoczynkowych dostaną na rękę od 20 do 30 złotych za godzinę.

Na jakie stawki można liczyć w tzw. małej gastronomii?

W tzw. małej gastronomii w tym roku można zarobić podobnie, jak w ubiegłym na stanowisku sprzedawcy lodów, gofrów, czy zapiekanek (18-22 złote za godzinę), a barmanów i kucharzy (22-25 zł na rękę za godzinę).

Osoby zatrudnione na stanowisku kelnera poza pensją (18-24 zł na rękę za godzinę) mogą również liczyć na napiwki. Te zależą głównie od ich kontaktu z klientem, czy obłożenia danego miejsca. Bywa, że otrzymują je indywidualnie, ale bardzo często trafiają one do wspólnej puli, która jest dzielona pod koniec dnia między osoby pracujące podczas zmiany. Z napiwków można wyciągnąć średnio od 30 do 1000 złotych, przy czym na te najwyższe można liczyć głównie w ekskluzywnych lokalach. Stawka rzędu 25-30 zł na rękę to z kolei zarobki sushimasterów oraz osób, które przebierają się za rycerzy lub pluszowe maskotki, z którymi turyści, głównie ci najmłodsi, mogą sobie zrobić zdjęcie. Pracownicy, którzy na plaży sprzedają lody, albo inne przekąski, mogą liczyć na stawkę netto rzędu 18-24 zł.

Ile można zarobić na sezonowym sprzątaniu i w sklepach?

Do prac sezonowych zaliczyć można także pracę w lokalnych sklepach spożywczych – tu stawka wynosi od 18 do 23 zł lub w sieciówkach z odzieżą (ok. 20 zł na rękę). Podobnie jak w ubiegłym roku poszukiwani są również pracownicy do sprzątania pokoi hotelowych, czy domków letniskowych po wyjeździe turystów. Tu pensje wahają się od 3,8 do 4,5 tys. złotych na rękę. Recepcjonistka może liczyć na zarobki w wysokości 5-6 tys. złotych. Pracodawcy często oferują nocleg i wyżywienie za darmo. Zdarza się, że „dobra praca” wynagradzana jest dodatkową premią. Wśród wymagań poza komunikatywnością, dokładnością oraz umiejętnością pracy w zespole, wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego oraz płynne posługiwanie się językiem polskim.

Jakie stawki za zbieranie owoców sezonowych?

Jak co roku poszukiwani są także pracownicy do zbiorów głównie warzyw oraz owoców np. szparagów i truskawek. Godzina pracy przy zbiorze rabarbaru wynosi 18 zł brutto za godzinę, a truskawek od 3 do 8 tys. brutto miesięcznie lub 20-35 zł za godzinę pracy. W tej branży powszechne są także tzw. stawki akordowe. Przy takich zbiorach można zarobić 120-200 zł za dzień pracy. Często pracownicy mogą liczyć na zakwaterowanie oraz jedzenie.

Oprócz ofert dla osób, które chcą zbierać owoce, nie brakuje też tych z branży budowlanej. Tu można liczyć na minimalną krajową czyli 22.80 zł brutto.