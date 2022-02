Według wstępnych danych resortu w styczniu 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 927,8 tys. bezrobotnych. W rejestrach urzędów pracy figurowało o 32,5 tys. osób więcej niż w grudniu 2021 r., co oznacza wzrost – miesiąc do miesiąca – o 3,6 proc. "Warto dodać, że dynamika wzrostu bezrobocia w końcu stycznia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca była najniższa od kilkunastu lat" – poinformowało PAP MRiPS. W rejestrach bezrobotnych w końcu stycznia 2022 r. było o 162,6 tys. (tj. o 14,9 proc.) mniej bezrobotnych niż w końcu stycznia 2021 r.

W którym regionie jest najgorzej?

W styczniu bezrobocie rejestrowane wyniosło 5,6 proc. "Oznacza to, że stopa bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,2 pkt. proc., ale w zestawieniu z końcem stycznia 2021 r. była niższa o 0,9 pkt. proc." – wskazał resort. Najlepiej sytuacja wyglądała w województwie wielkopolskim, gdzie bezrobocie wyniosło 3,2 proc. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (9,1 proc.).