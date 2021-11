Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika i jeśli nie będzie pracownik zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami – wskazał w rozmowie z PAP poseł Czesław Hoc (PiS). Dodał, że jest to projekt grupy posłów PiS.

Wyraził nadzieję, że projekt będzie procedowany na posiedzeniu Sejmu 1-2 grudnia.

Pierwsza o projekcie poinformowała w środę Interia. - Ustawa, która pozwoli pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, ma trafić dziś do Sejmu – dowiedziała się nieoficjalnie Interia.