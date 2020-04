Z całą pewnością rozmawiamy, ponieważ już widzimy, że koniec ubiegłego miesiąca przyniósł wzrost poziomu bezrobocia do 6 proc. i z całą pewnością mamy dzisiaj rekordowo niski zasiłek dla bezrobotnych - nieco ponad 700 zł - mówiła. Pytana, czy zasiłek będzie zwiększony, odpowiedziała, że na ten temat trwają rozmowy. Taką propozycję będę się starała przedstawić w projekcie ustawy - dodała.

Reklama

Przyznała, że byłaby to kwota w wysokości połowy płacy minimalnej, czyli 1200-1300 zł brutto. Jeśli zakładamy, że stopa bezrobocia do końca roku wynieść nawet 10 proc.. to ten zasiłek musi być taki, żeby pozwolić Polakom po prostu przeżyć - dodała.

Minister poinformowała także, że w nadchodzącym tygodniu rząd będzie proponował wsparcie dla samorządów.