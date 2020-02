Wymagania formalne w pracy groomera



Grommer to nie tylko psi fryzjer, to osoba, która zajmuje się profesjonalną pielęgnacją psiej sierści, czyli trymowaniem, jak również myciem i perfumowaniem. Dodatkowo zwraca uwagę na stan psiej lub kociej skóry. Bardzo często salon groomerski znajduje się bezpośrednio przy lecznicy weterynaryjnej. W tej sytuacji groomer obsługuje również psy i koty, którym należy obciąć pazury, bądź wyciągnąć wbitego w skórę kleszcza. Grommer musi posiadać specjalne uprawnienia do wykonywania swojej pracy. Kursy organizowane są przez osoby z uprawnieniami groomerskimi, które posiadają jednocześnie uprawnienia do organizowania szkoleń. O możliwość przeszkolenia należy pytać w salonach albo też szukać informacji na stronach internetowych poszczególnych salonów, bądź portalach takich jak Pracuj.pl. Oferty pracy i szkoleń pojawiają się tam co pewien czas.



Predyspozycje do pracy w zawodzie groomera



Trzeba zdawać sobie sprawę, że praca groomera to wielogodzinne zajęcie w pozycji stojącej oraz konieczność podnoszenia i przenoszenia, nieraz dość ciężkich zwierząt. Trzeba przy tym postępować z nimi niezwykle delikatnie, wszak są to żywe i wrażliwe stworzenia. Umiejętność obchodzenia się z kotem czy psem jest w tej pracy najistotniejsza. Zwierze nie może być przerażone i zestresowane, dlatego należy mówić do niego łagodnie, a przed ugryzieniem chronić się poprzez założenie kagańca. Zatem potrzebny jest wysoki poziom empatii, a także zamiłowanie do zwierząt. To absolutnie niezbędne, by związać się na stałe z tym zawodem. Warto podkreślić, że po okresie przepracowanym w salonie, groomer może zdecydować się na własną działalność. To praca, która może przynieść duże profity zwłaszcza w większych miastach. Jednak dla wielu osób poza wynagrodzeniem liczy się możliwość kontaktu ze zwierzętami. Po ukończeniu kursu groomerskiego można podjąć pracę w tym samym salonie, jak również poszukać jej gdzie indziej. Spokój, opanowanie i zręczność, a także umiejętności manualne są niezbędne w pracy groomera.

