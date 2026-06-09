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Ile wynosiła płaca minimalna w Polsce 10 lat temu? Ta kwota może dziś zaskoczyć

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 11:58
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Ile wynosiła płaca minimalna w Polsce 10 lat temu? Ta kwota może dziś zaskoczyć
Ile wynosiła płaca minimalna w Polsce 10 lat temu? Ta kwota może dziś zaskoczyć/Shutterstock
Rząd ma we wtorek przedstawić propozycję wysokości płacy minimalnej na 2027 rok. W ciągu ostatniej dekady minimalne wynagrodzenie wzrosło o 3056 zł, przy czym największa podwyżka miała miejsce w 2024 roku, gdy pensję minimalną zwiększono łącznie o 700 zł. W tym samym czasie znacząco wzrosły również koszty życia, głównie za sprawą inflacji.

Pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota, która mu przysługuje niezależnie od kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Ile osób w Polsce otrzymuje płacę minimalną?

Według szacunków MRPiPS płacę minimalną w Polsce w 2025 r. zarabia około 3 mln osób.

Minimalne wynagrodzenie jest corocznie waloryzowane. Rząd do 15 czerwca każdego roku jest zobowiązany przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję w tym zakresie. W ubiegłym tygodniu resort pracy poinformował PAP, że będzie rekomendował Radzie Ministrów minimalne wynagrodzenie w wysokości 4986 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 32,60 zł. „Oznacza to wzrost odpowiednio o 180 zł (3,7 proc.) i o 1,20 zł (3,8 proc.)” – podał resort.

Ile wynosi obecnie płaca minimalna i stawka godzinowa?

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.

Proponowana przez resort kwota 4986 zł to 50 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2027, które ma wynieść 9971 zł.

Ostatecznie to Rada Ministrów przedstawi RDS propozycję w tej sprawie. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na wtorek.

Ile wynosiła pensja minimalna 10 lat temu?

W ciągu 10 lat pensja minimalna wzrosła o 3056 zł (w 2015 r. było to 1750 zł).

Największy wzrost płacy minimalnej był w 2023 i 2024 roku. Wtedy też kwotę tę podwyższano dwukrotnie w ciągu roku. Wynikało to z przepisów ustawowych, które mówią, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

I tak od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł. W sumie – w porównaniu z 2022 r. – był to wzrost o 590 zł.

Z kolei od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł. To więcej o 700 zł niż rok wcześniej.

Ile wynosi płaca minimalna "na rękę"?

W 2025 r. pensja minimalna wzrosła natomiast do 4666 zł, a w tym roku została podwyższona o 140 zł do 4806 zł brutto. Na rękę jest to około 3605 zł. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem o 90 groszy wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, która wynosi teraz 31,40 zł.

Co wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?

Płaca minimalna podawana jest w wartościach brutto, to znaczy przed odliczeniem podatku i składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracownika.

Na przestrzeni dekady wzrosły też koszty życia, głównie z powodu inflacji. Dane GUS pokazują wzrost indeksu cen od 100 w 2015 r. i do 148,7 w 2024 r. Oznacza to, że w ciągu 10 lat ceny wzrosły o około 50 proc.

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Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączny przychód pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Dlatego poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się jednak dodatku stażowego, dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej oraz dodatku za pracę w nocy.

Karolina Kropiwiec

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Źródło PAP
Tematy: Płaca minimalnanajniższa krajowa
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