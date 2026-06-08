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Ile wyniesie płaca minimalna w 2027 roku? Tyle proponuje resort pracy [STAWKA]

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 13:43
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Ile wyniesie płaca minimalna w 2027 roku? Tyle proponuje resort pracy [STAWKA]
Ile wyniesie płaca minimalna w 2027 roku? Tyle proponuje resort pracy [STAWKA]/Shutterstock
Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 roku? Jaki będzie wskaźnik waloryzacji rent i emerytur? M.in. tymi sprawami zajmie się rząd w czasie wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Dotychczasowa propozycja resortu pracy nie satysfakcjonuje przedstawicieli pracowników i związków zawodowych.

Wynagrodzenie minimalne w 2027 roku

Rząd do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

W ubiegłym tygodniu resort pracy poinformował PAP, że będzie rekomendował Radzie Ministrów minimalne wynagrodzenie w wysokości 4986 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 32,60 zł.Oznacza to wzrost odpowiednio o 180 zł (3,7 proc.) i o 1,20 zł (3,8 proc.)” – podał resort.

Wynagrodzenie minimalne w 2026 roku

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.

Ministerstwo podkreśliło, że proponowana kwota 4986 zł to 50 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2027, które ma wynieść 9971 zł.

„Według stanowiska resortu rodziny, pracy i polityki społecznej płaca minimalna powinna stanowić co najmniej 50 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce. Warunek ten był spełniony w roku 2026. Ministerstwo będzie zabiegać o to, żeby było tak także w roku 2027” – zaznaczyło MRPiPS.

Ostatecznie to Rada Ministrów przedstawi RDS propozycję w tej sprawie. Rząd ma się tym zająć we wtorek.

Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

Związki zawodowe chcą wyższego wynagrodzenia minimalnego

NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ we wspólnym stanowisku zaproponowały, by przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło co najmniej 5200 zł brutto. Związki zawodowe podkreślają, że proponowane wskaźniki mają na celu ochronę poziomu życia pracowników i emerytów wobec rosnących kosztów utrzymania oraz sytuacji gospodarczej kraju.

Pracodawcom odpowiada rządowa propozycja

Z kolei strona pracodawców chce, by wzrost płacy minimalnej w 2027 r. opierał się na wskaźniku wynikającym z obecnie obowiązującej ustawy.

Waloryzacja rent i emerytur w 2027 roku

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu ma się także zająć projektem propozycji zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.

Na podstawie prognozowanych danych makroekonomicznych przekazanych przez ministra finansów i gospodarki, MRPiPS zaproponowało ustalenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r.

Ostateczna wysokość wskaźnika zostanie jednak ogłoszona po podaniu przez prezesa GUS, w formie komunikatu w Monitorze Polskim, rzeczywistych wartości danych makroekonomicznych.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi wysokość wskaźnika waloryzacji w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez prezesa GUS tych komunikatów, w lutym 2027 r.

Od 1 marca 2026 r. minimalna emerytura w Polsce wynosi 1 978,49 zł brutto.

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Źródło PAP
Tematy: waloryzacjawaloryzacja emeryturwaloryzacja rent i emeryturwynagrodzenie minimalne
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redaktor, wydawca
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