Pensje rosną, ale pracy ubywa. GUS podał dane za marzec 2026

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:07
Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu wzrosły szybciej, niż oczekiwali ekonomiści, jednak poprawa płac nie przełożyła się na wzrost zatrudnienia. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że firmy nadal ostrożnie podchodzą do zwiększania liczby etatów, mimo rosnących wynagrodzeń i utrzymującej się presji płacowej.

Przeciętne wynagrodzenie w górę

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wyraźnie przyspieszyło, rosnąc o 6,6 proc. rok do roku oraz o 5,7 proc. w ujęciu miesięcznym – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Odczyt okazał się wyższy od oczekiwań rynkowych, gdyż konsensus PAP Biznes zakładał wzrost odpowiednio o 6,3 proc. rdr i 5,5 proc. mdm. W ujęciu nominalnym przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9 652,19 zł brutto. W porównaniu z lutym dynamika płac wyraźnie przyspieszyła – miesiąc wcześniej wzrost wynosił 6,1 proc. rdr i 1,5 proc. mdm.

Zatrudnienie spada

Jednocześnie dane o zatrudnieniu wskazują na utrzymującą się słabość rynku pracy w sektorze przedsiębiorstw. W marcu zatrudnienie spadło o 0,9 proc. rok do roku, nieco bardziej niż oczekiwano (-0,8 proc. rdr). W ujęciu miesięcznym liczba etatów zmniejszyła się o 0,1 proc., co było zgodne z prognozami. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 389 tys. etatów.

Dane za marzec i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

WYNAGRODZENIE

w PLN

zmiana rdr (w proc.)

zmiana mdm (w proc.)

Przeciętna pensja brutto w marcu

9652,19

6,6

5,7

konsensus PAP

6,3

5,5

Przeciętna pensja brutto w lutym

9135,69

6,1

1,5

ZATRUDNIENIE w marcu

w tys.

zmiana rdr (w proc.)

zmiana mdm (w proc.)

Liczba zatrudnionych

6389

-0,9

-0,1

konsensus PAP

-0,8

-0,1

dane za luty

-0,8

0

Źródło PAP
