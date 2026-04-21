Pensje rosną, ale pracy ubywa. GUS podał dane za marzec 2026

Przeciętne wynagrodzenie w górę

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wyraźnie przyspieszyło, rosnąc o 6,6 proc. rok do roku oraz o 5,7 proc. w ujęciu miesięcznym – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Odczyt okazał się wyższy od oczekiwań rynkowych, gdyż konsensus PAP Biznes zakładał wzrost odpowiednio o 6,3 proc. rdr i 5,5 proc. mdm. W ujęciu nominalnym przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9 652,19 zł brutto. W porównaniu z lutym dynamika płac wyraźnie przyspieszyła – miesiąc wcześniej wzrost wynosił 6,1 proc. rdr i 1,5 proc. mdm.

Zatrudnienie spada

Jednocześnie dane o zatrudnieniu wskazują na utrzymującą się słabość rynku pracy w sektorze przedsiębiorstw. W marcu zatrudnienie spadło o 0,9 proc. rok do roku, nieco bardziej niż oczekiwano (-0,8 proc. rdr). W ujęciu miesięcznym liczba etatów zmniejszyła się o 0,1 proc., co było zgodne z prognozami. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 389 tys. etatów.

Dane za marzec i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.