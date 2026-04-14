Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane resortu

Resort poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego, według szacunków wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca w 90 powiatach w kraju, w 100 powiatach pozostała na tym samym poziomie, a w 190 spadła. Najwyższą zarejestrowano w powiatach: szydłowieckim (22,8 proc., woj. mazowieckie), brzozowskim (20,3 proc., podkarpackie) oraz leskim (19,7 proc., podkarpackie). Najniższą stopę zanotowano natomiast w powiecie poznańskim (1,4 proc.), mieście na prawach powiatu Poznaniu oraz w Warszawie (po 1,6 proc.).

Dane dotyczące liczby bezrobotnych

„Stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała w końcu marca na poziomie 6,1 proc. wg szacunku MRPiPS” - poinformował resort. Stopa nie zmieniła się względem lutego.

Resort przekazał, że według wstępnych danych, w urzędach pracy w Polsce w końcu marca 2026 r. zarejestrowanych było 950,9 tys. bezrobotnych. To o 4,1 tys. osób (0,4 proc.) mniej niż w końcu lutego i o 121 tys. osób (14,6 proc.) więcej niż w końcu marca 2025 r.

Ponadto, wstępne dane wskazują, że w marcu 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowało się 99,4 tys. bezrobotnych. To o 1,6 tys. (1,6 proc.) mniej niż w lutym i o 2,8 tys. (2,7 proc.) mniej w porównaniu do marca 2025 r.

Resort poinformował też, że w marcu wyrejestrowano z urzędów pracy 102,2 tys. bezrobotnych. Dodał, że liczba ta jest o 22,1 tys. (27,6 proc,) większa niż w lutym, ale o 16,6 tys. (13,9 proc.) mniejsza niż w marcu ubiegłego roku.

„Do spadku liczby wyrejestrowań w ujęciu rok do roku przyczyniło się głównie ograniczenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych. Szacujemy, że w marcu 2026 ok. 13,7 tys. osób bezrobotnych rozpoczęło programy aktywizacyjne, czyli ponad dwa razy mniej niż w marcu 2025, kiedy aktywizację rozpoczęło 32,4 tys. osób” - podkreśliło MRPiPS.

Resort podał też, że sekcje, w których przed rejestracją w marcu 2026 pracowało najwięcej bezrobotnych to: handel hurtowy i detaliczny (13,9 proc. napływu), przetwórstwo przemysłowe (13,7 proc.) i działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (7,0 proc.). Z kolei najczęściej posiadanymi przez bezrobotnych (ponad 1,0 tys.) zarejestrowanych w marcu 2026 r. zawodami, były m.in.: sprzedawca (7,9 proc. napływu), kucharz (2,4 proc.), magazynier (1,8 proc.) czy fryzjer (1,7 proc.).

Czynniki wpływające na rynek pracy

Resort zauważył również, że liczba bezrobotnych, podejmujących niesubsydiowaną pracę bądź działalność gospodarczą w marcu 2026 wyniosła ok. 60,7 tys. i była o ok. 9,9 tys. wyższa niż w poprzednim roku (ok. 50,8 tys. w marcu 2025 r.). Liczba ta była też wyższa o 11,1 tys. niż w poprzednim miesiącu. Zdaniem resortu oznacza to, że gospodarka pozostaje silna.

„Prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy. Z drugiej strony, znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych, a także niepewność związana z konsekwencjami konfliktu na Bliskim Wschodzie, mogą sprzyjać utrzymywaniu się bezrobocia” - wskazało MRPiPS.

Ministerstwo podało, że głównymi, podanymi przez bezrobotnych, przyczynami rozwiązywania umów o pracę w marcu to: zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Resort podkreślił również, że według metodologii Eurostatu, stopa bezrobocia wyniosła w lutym 3,2 proc. Polska wraz z Czechami i Bułgarią według tej metodologii miały najniższą stopę bezrobocia w UE.