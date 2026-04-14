AI w codziennej pracy. Popularność rośnie, ale satysfakcja już nie

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 08:37
Choć narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji coraz śmielej wkraczają do polskich firm, ich realna wartość w codziennej pracy wciąż budzi wątpliwości. Z badania Future Mind wynika, że w 2025 r. 30 proc. pracowników w Polsce korzystało z GenAI przynajmniej raz w tygodniu, a 16 proc. – codziennie. Jednocześnie dla co drugiej osoby technologia ta nie przyniosła zauważalnych korzyści w wykonywaniu obowiązków.

Sztuczna inteligencja w pracy

W informacji na temat badania wskazano, że w 2025 r. nastąpił „wyraźny wzrost” odsetka pracujących Polaków, którzy korzystali z generatywnej AI przynajmniej raz w tygodniu w stosunku do 2024 r., kiedy robiło to 17 proc. ankietowanych. Z kolei codziennie z AI korzystało w ub.r. 16 proc. pracowników, co stanowi wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do 2024 r. 18 proc. badanych w ub.r. robiło to raz w miesiącu lub rzadziej, a 17 proc. zadeklarowało, że nie korzystało z GenAI regularnie.

Natomiast 19 proc. pracujących Polaków nigdy nie korzystało z GenAI, podczas gdy w 2024 r. odsetek ten wyniósł 35 proc. Co dziesiąty aktywny zawodowo Polak zadeklarował, że nie korzysta z tej technologii w pracy, ponieważ pracodawca na to nie zezwala.

Cele wykorzystania AI w pracy

W 2025 r. pracownicy najczęściej wskazywali, że korzystali z GenAI w celu poprawy jakości pracy, poszerzania wiedzy lub sposobu myślenia (po 40 proc. wskazań), a także do zwiększania produktywności (37 proc.). 31 proc. użytkowników zadeklarowało, że sięgało po GenAI, by zmniejszyć potrzebę proszenia innych o pomoc. Jedna piąta ankietowanych (20 proc.) wykorzystywała tę technologię do budowania swojej konkurencyjności na rynku pracy.

W ub.r. 35 proc. badanych oceniło wpływ sztucznej inteligencji na życie pojedynczych osób pozytywnie, a 30 proc. - negatywnie. W 2024 r. po 33 proc. pytanych wskazywało na pozytywny i na negatywny wpływ.

Najczęściej wskazywanym w 2025 r. negatywnym skutkiem rozwoju sztucznej inteligencji było ryzyko dezinformacji i manipulacji, na które zwróciło uwagę 41 proc. respondentów. Z kolei 38 proc. obawiało się naruszenia prywatności lub wykorzystania tożsamości, a 37 proc. - dehumanizacji relacji międzyludzkich.

Zasady korzystania z AI w firmach

Z badania wynika, że w ub.r. 37 proc. pracowników zadeklarowało pełne przestrzeganie wytycznych pracodawcy dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji, a 26 proc. robiło to czasami. Natomiast 18 proc. ankietowanych nie wiedziało, czy w ich organizacji takie zasady w ogóle istnieją, a 17 proc. wskazało, że ich firma nie ma wytycznych dotyczących korzystania z AI.

Modne narzędzie, nie zawsze użyteczne

Jednocześnie co drugi ankietowany (50 proc.) zadeklarował, że ta technologia nie wnosi wartości dodanej do codziennych obowiązków. Natomiast 27 proc. badanych nie wiedziało, do czego mogłaby jej używać.

„Produktywni pracownicy nie tworzą automatycznie produktywnych organizacji – aby technologia naprawdę przełożyła się na wyniki biznesowe, firmy muszą przeprojektować procesy, a nie tylko wymienić narzędzia” - skomentował, cytowany w informacji prasowej Emil Waszkowski z Future Mind.

Gdzie najszybciej rośnie popularność AI?

Największy wzrost codziennego wykorzystania GenAI rok do roku odnotowano w dużych firmach, gdzie odsetek ten wyniósł 18 proc. Jak podali autorzy badania, obecność AI jest szczególnie widoczna w środowiskach technologicznych – w branży IT i telekomunikacji codzienne użycie wyniosło w 2025 r. 40 proc.

Wykorzystanie AI w grupach wiekowych

Najmłodsi respondenci - podobnie jak w 2024 r. - pozostali w ub.r. grupą najbardziej otwartą na wykorzystanie GenAI w pracy. Wśród osób w wieku 20–34 lat 18 proc. korzystało z niej codziennie. W grupie 35–49 lat odsetek ten wyniósł 15 proc., a wśród osób 50–65 lat - 11 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27 listopada – 8 grudnia 2025 r. we współpracy z agencją SW Research, o na grupie 1047 pracowników biurowych i umysłowych z różnych branż w Polsce, przy użyciu metody CAWI.

Źródło PAP
Powiązane
sztuczna inteligencja ai autor prawo
Sztuczna inteligencja uczy się lepiej, gdy „mówi do siebie”
AI sztuczna inteligencja programiści marketing marketerzy marketingowcy
Sztuczna inteligencja w edukacji – jak AI pomaga uczniom w nauce
sztuczna inteligencja, AI, badania, informatyk, programista
Czy sztuczna inteligencja może uczyć się jak ludzki mózg? Klucz tkwi w architekturze
Kacper Tomasiak został milionerem. PKOl wypłacił najwyższe w historii nagrody
Kacper Tomasiak został milionerem. PKOl wypłacił najwyższe w historii nagrody
Tusk, Magyar
Specjaliści nie maja złudzeń: wybory na Węgrzech zaszkodzą PiS, a KO pomogą, jeśli...
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
Xi Jinping, Chiny, prezydent Chin
Premier Hiszpanii poprosił Chiny o pomoc. Chce ograniczyć wpływy USA
