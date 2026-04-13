240 zł trafi na konta milionów Polaków do 15 kwietnia. Kto dostanie?

Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
dzisiaj, 12:26
240 zł trafi na konta milionów Polaków do 15 kwietnia w ramach dopłaty rocznej do PPK
240 zł trafi na konta milionów Polaków do 15 kwietnia w ramach dopłaty rocznej do PPK/Shutterstock
Do 15 kwietnia 2026 roku państwo przekaże 576 mln zł uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych. Każda osoba spełniająca warunki otrzyma 240 zł, jednak nie wszyscy będą mogli liczyć na tę dopłatę. Sprawdź, kto ją otrzyma, a kto nie spełnił wymaganych kryteriów.

Od 2019 roku miliony Polaków odkładają środki na przyszłą emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Program opiera się na wspólnym finansowaniu wpłat przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Co roku w kwietniu uczestnicy mogą otrzymać dodatkowe 240 zł od państwa, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. W 2026 roku dopłata ta może trafić do ponad 2,4 mln pracowników.

Czym jest dopłata roczna do PPK?

Roczna dopłata do PPK wynosi 240 zł i ma zachęcać uczestników do systematycznego odkładania środków na przyszłość. Świadczenie to przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Osoby, które spełniły warunki dotyczące wpłat w 2025 roku, otrzymają pieniądze najpóźniej do 15 kwietnia 2026 r.

Środki trafiają wyłącznie na jedno konto uczestnika – zazwyczaj to wynikające z ostatnio zawartej umowy albo to, na którym zgromadzono największą kwotę oszczędności.

Kto dostanie dopłatę do PPK w 2026 roku?

Z dopłaty za 2025 rok skorzysta ponad 2,4 mln uczestników. Środki są przekazywane automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kluczowym warunkiem jest jednak aktywne oszczędzanie, czyli osiągnięcie odpowiedniego poziomu wpłat w ciągu roku.

Aby otrzymać 240 zł w 2026 roku:

  • suma wpłat w 2025 roku musiała przekroczyć 979,86 zł,
  • w przypadku osób korzystających z obniżonych wpłat wymagane było zgromadzenie co najmniej 244,97 zł.

Warto pamiętać, że dopłata przysługuje tylko raz za dany rok, nawet jeśli uczestnik posiada kilka umów o prowadzenie PPK.

Kto nie dostanie 240 zł do 15 kwietnia 2026 r.?

Nie wszyscy uczestnicy programu otrzymają dodatkowe pieniądze – przepisy jasno określają sytuacje, w których dopłata nie przysługuje.

Środków nie dostaną osoby, które:

  • nie uzbierały wymaganej kwoty wpłat za 2025 rok (979,86 zł lub 244,97 zł w przypadku obniżonych składek),
  • nie oszczędzały przez cały rok i nie zdążyły zgromadzić minimalnej sumy (np. przystąpiły do PPK w trakcie roku),
  • obniżyły wpłatę podstawową wbrew obowiązującym zasadom, mimo zbyt wysokich dochodów,
  • ukończyły 60 lat i rozpoczęły wypłatę środków – nawet tylko z jednego rachunku.

Brak dopłaty nie oznacza jednak utraty zgromadzonych pieniędzy – nadal pozostają one na koncie i powiększają się dzięki wpłatom własnym oraz tym finansowanym przez pracodawcę.

Zmiany w dopłacie rocznej do PPK w 2026 roku

W 2026 roku zmienią się zasady przyznawania dopłaty rocznej do PPK, a warunki jej uzyskania będą bardziej rygorystyczne. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 4806 zł, co automatycznie podnosi wymagany poziom wpłat. Aby otrzymać dopłatę za 2026 rok, uczestnik będzie musiał zgromadzić co najmniej 1009,26 zł przy standardowej składce lub 252,32 zł w przypadku składki obniżonej, a także zachować regularność i prawidłowość wpłat przez cały rok. Warto pamiętać, że środki z dopłaty, podobnie jak w poprzednich latach, będą przekazywane najpóźniej do 15 kwietnia kolejnego roku, dlatego istotne jest bieżące monitorowanie swojego rachunku oraz obowiązujących przepisów.

Jak sprawdzić rachunek PPK?

Każdy uczestnik PPK ma możliwość sprawdzenia stanu swojego rachunku w dowolnym momencie. Informacje o zgromadzonych środkach dostępne są na stronie internetowej instytucji finansowej prowadzącej konto, a także w serwisie MojePPK. Można je również uzyskać, kontaktując się z pracodawcą lub bezpośrednio z instytucją zarządzającą rachunkiem.

Czy pieniądze z PPK są dziedziczone?

Środki zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika, co oznacza, że podlegają dziedziczeniu. W przypadku jego śmierci trafiają do osób uprawnionych wskazanych wcześniej przez właściciela rachunku. Jeśli takie osoby nie zostały wyznaczone, pieniądze wchodzą do masy spadkowej. Co istotne, zgromadzone oszczędności są zwolnione zarówno z podatku od spadków i darowizn, jak i z podatku od zysków kapitałowych. Dzięki temu PPK może pełnić nie tylko funkcję zabezpieczenia emerytalnego, ale także stanowić korzystny sposób przekazania środków bliskim.

Czy środki zgromadzone na rachunku PPK podlegają egzekucji sądowej lub administracyjnej?

Zgodnie z art. 95 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych środki zgromadzone na rachunku PPK są chronione przed egzekucją sądową i administracyjną. Ochrona ta nie obejmuje jednak postępowań dotyczących należności alimentacyjnych, w tym również zobowiązań wobec budżetu państwa wynikających z wypłaty świadczeń w sytuacji nieskutecznej egzekucji alimentów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215)
Powiązane
Od 1 czerwca 2026 r. do 892 zł wzrośnie kwota dodatku aktywizacyjnego
892 zł z urzędu co miesiąc. Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej dostaniesz pieniądze
Należność za abonament RTV należy uregulować do 25 kwietnia
Seniorzy mają czas do 24 kwietnia. Za karę mniejsza emerytura
zadowolony pracownik
Dodatkowy dzień wolny w wakacje. Premier wydał zarządzenie gwarantujące długi weekend bez konieczności brania urlopu
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autora240 zł trafi na konta milionów Polaków do 15 kwietnia. Kto dostanie? »
Bareja
QUIZ. Podajemy nazwisko, odgadujesz imię. Pytamy o gwiazdy z czasów PRL
Fiat 126p, Szczyrk, sierpień 1973 roku
Trudny quiz o autach z PRL. Poznasz je? Wynik 8/10 to ekspert
Ujęcie zza pleców policjanta w odblaskowej kamizelce z napisem POLICJA, który stoi przy zatrzymanym samochodzie. Obok widoczne jest czerwone powiększenie fragmentu prawa jazdy z zaznaczoną datą i rocznikiem dokumentu
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał też wyższe ceny
Inulina stabilizuje wahania poziomu cukru i obniża stężenie cholesterolu
Trzyma cukier w ryzach i obniża cholesterol. Seniorzy powinni dodawać łyżeczkę do wody
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury. Ile dostaje były prezydent?
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec nie kryje zadowolenia. "To jedna z najlepszych wiadomości"
