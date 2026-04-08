Urzędnicy zarabiają coraz więcej. Oto ile wynoszą ich płace

Jak wynika ze sprawozdania o stanie służby cywilnej za ub.r., które przygotowała i przekazała premierowi jej szefowa Anita Noskowska-Piątkowska, nastąpił wzrost przeciętnego zatrudnienia o 1642 etaty. Łączny stan kadrowy osiągnął poziom 123,2 tys. pracowników. Przyrost odnotowano w większości urzędów, podczas gdy w ministerstwach i kancelarii premiera ubyło 60 etatów – pisze „DGP”.

Braki personelu w urzędach wojewódzkich przy orzekaniu o niepełnosprawności

Cytowany przez dziennik Robert Barabasz z NSZZ „Solidarność” podkreśla, że w urzędach wojewódzkich wciąż jednak brakuje rąk do pracy przy orzekaniu o niepełnosprawności. Jego związkowa koleżanka Elżbieta Kurzępa zwraca natomiast uwagę na rosnącą liczbę zadań związanych z obronnością, które obciążają personel przy braku funduszy na nowe stanowiska.

Istotnym powodem statystycznego wzrostu liczby urzędników było przesunięcie pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do korpusu służby cywilnej. Dominik Lach z administracji skarbowej zaznacza w rozmowie z „DGP”, że zastrzyk 500 etatów to wciąż zbyt mało w stosunku do nałożonych obowiązków.

Wynagrodzenia i podwyżki

Ze sprawozdania wynika, że płace wzrosły średnio o 1 tys. zł. Robert Barabasz alarmuje jednak, że w terenie podwyżki wyniosły realnie około 250 zł na rękę, a wysokie średnie generują głównie zarobki dyrektorów w ministerstwach. Raport wykazuje również wyhamowanie rotacji kadr.

Stefan Płażek, adwokat i adiunkt na UJ w rozmowie z „DGP” wyjaśnia, że po masowych zmianach dyrektorów w 2024 r., w kolejnym roku proces ten objął głównie ich zastępców, co tłumaczy mniejszą liczbę odwołań i powołań względem poprzedniego okresu.