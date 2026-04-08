Dziennik Gazeta Prawana logo

Urzędnicy zarabiają coraz więcej. Oto ile wynoszą ich płace

oprac. Anna Rymkiewicz
28 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Urzędnicy zarabiają coraz więcej. Oto ile wynoszą ich płace
Urzędnicy zarabiają coraz więcej. Oto ile wynoszą ich płace/Shutterstock
W ciągu dwóch lat zatrudnienie w korpusie służby cywilnej wzrosło o ponad 3,6 tys. etatów. Wraz z liczbą urzędników rośnie też ich średnia płaca, która przekroczyła już 12,3 tys. zł. Dodatkowych zadań jest jednak znacznie więcej niż urzędników – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jak wynika ze sprawozdania o stanie służby cywilnej za ub.r., które przygotowała i przekazała premierowi jej szefowa Anita Noskowska-Piątkowska, nastąpił wzrost przeciętnego zatrudnienia o 1642 etaty. Łączny stan kadrowy osiągnął poziom 123,2 tys. pracowników. Przyrost odnotowano w większości urzędów, podczas gdy w ministerstwach i kancelarii premiera ubyło 60 etatów – pisze „DGP”.

Braki personelu w urzędach wojewódzkich przy orzekaniu o niepełnosprawności

Cytowany przez dziennik Robert Barabasz z NSZZ „Solidarność” podkreśla, że w urzędach wojewódzkich wciąż jednak brakuje rąk do pracy przy orzekaniu o niepełnosprawności. Jego związkowa koleżanka Elżbieta Kurzępa zwraca natomiast uwagę na rosnącą liczbę zadań związanych z obronnością, które obciążają personel przy braku funduszy na nowe stanowiska.

Istotnym powodem statystycznego wzrostu liczby urzędników było przesunięcie pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do korpusu służby cywilnej. Dominik Lach z administracji skarbowej zaznacza w rozmowie z „DGP”, że zastrzyk 500 etatów to wciąż zbyt mało w stosunku do nałożonych obowiązków.

Wynagrodzenia i podwyżki

Ze sprawozdania wynika, że płace wzrosły średnio o 1 tys. zł. Robert Barabasz alarmuje jednak, że w terenie podwyżki wyniosły realnie około 250 zł na rękę, a wysokie średnie generują głównie zarobki dyrektorów w ministerstwach. Raport wykazuje również wyhamowanie rotacji kadr.

Stefan Płażek, adwokat i adiunkt na UJ w rozmowie z „DGP” wyjaśnia, że po masowych zmianach dyrektorów w 2024 r., w kolejnym roku proces ten objął głównie ich zastępców, co tłumaczy mniejszą liczbę odwołań i powołań względem poprzedniego okresu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: podwyżkipracasłużba cywilna
oprac. Anna Rymkiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUrzędnicy zarabiają coraz więcej. Oto ile wynoszą ich płace »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj