Nowelizacja znacząco rozszerza pojęcie stażu pracy, włączając w nie pozapracownicze formy aktywności zawodowej. Do stażu wliczone zostaną okresy prowadzenia JDG, współpracy z osobą ją prowadzącą oraz czas zawieszenia działalności w celu opieki nad dzieckiem. Nowe zasady obejmują również okresy wykonywania umów zlecenia, umów o świadczenie usług czy umów agencyjnych. Staż poszerzono o członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz udokumentowane okresy pracy zarobkowej za granicą (innej niż etat). "To dobre zmiany dla wielu Polaków" – podkreślają autorzy nowelizacji.

Zaświadczenia ZUS kluczowe do potwierdzenia okresów

Potwierdzenie nowych okresów będzie możliwe wyłącznie na podstawie specjalnych zaświadczeń ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda zaświadczenia po wejściu w życie ustawy, na podstawie wniosku ubezpieczonego. Wnioski o ich wydanie udostępnią na nowych formularzach w systemie PUE/eZUS. Składać je będzie można od stycznia 2026 r. Nie musisz składać wniosku do ZUS o zaświadczenie dotyczące umów o pracę, ponieważ potwierdzeniem zatrudnienia na etacie pozostaje świadectwo pracy. W przypadku okresów niepodlegających zgłoszeniu do ZUS (np. praca zarobkowa za granicą), pracownik będzie musiał samodzielnie udowodnić ten okres zatrudnienia.

Ważne terminy

Nowelizacja wejdzie w życie w dwóch etapach i wpłynie głównie na uprawnienia pracownicze. Wejście w Życie:

1 stycznia 2026 r. – dla sektora publicznego.

– dla sektora publicznego. Pierwszy dzień miesiąca po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy – dla sektora prywatnego.

Nowe przepisy wpłyną przede wszystkim na wymiar urlopu wypoczynkowego, zwłaszcza u osób z krótszym stażem pracy. Wliczenie nowych okresów nie wpłynie na prawo do emerytury minimalnej ani na wysokość świadczeń emerytalnych – wyjaśnia Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.