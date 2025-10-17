Dzień wolny za 1 listopada będzie 31 października 2025?

Ponieważ Wszystkich Świętych w 2025 roku przypada w sobotę, pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny. W praktyce oznacza to, że w wielu zakładach pracy i firmach będzie nim 31 października 2025, dzięki temu pracownicy zyskają aż trzy dni wolnego pod rząd.

Władze zdecydowały - 10 listopada wolne w urzędach

Równolegle władze podjęły decyzję, że urzędy administracji publicznej odbiorą dzień wolny 10 listopada 2025, tuż przed Świętem Niepodległości. To oznacza, że dla urzędników długi weekend potrwa od 8 do 11 listopada. Zapewne część pracodawców również zdecyduje się na udzielenie dnia wolnego 10 listopada. Wtedy pracownicy zyskają 4 dni wolnego.

Kiedy wolne dla pracowników?

Ostateczna decyzja o tym, czy dzień wolny będzie udzielony 31 października czy 10 listopada, należy do pracodawcy. Część firm wybierze wcześniejszy termin, inni zdecydują się na połączenie wolnego z listopadowym świętem.

Zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek:

wyznaczyć dzień wolny ,

, poinformować pracowników o terminie z wyprzedzeniem,

o terminie z wyprzedzeniem, dopilnować zgodności z przepisami czasu pracy, by nie narazić się na konsekwencje prawne.

Podsumowując, dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 to realny przywilej, z którego skorzysta wielu pracowników etatowych. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, sprawdźmy regulamin pracy lub zapytajmy przełożonego, kiedy dokładnie przypada dodatkowy dzień wolny. Warto zaplanować go z wyprzedzeniem.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku

