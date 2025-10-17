Dzień wolny za 1 listopada będzie 31 października 2025?
Ponieważ Wszystkich Świętych w 2025 roku przypada w sobotę, pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny. W praktyce oznacza to, że w wielu zakładach pracy i firmach będzie nim 31 października 2025, dzięki temu pracownicy zyskają aż trzy dni wolnego pod rząd.
Władze zdecydowały - 10 listopada wolne w urzędach
Równolegle władze podjęły decyzję, że urzędy administracji publicznej odbiorą dzień wolny 10 listopada 2025, tuż przed Świętem Niepodległości. To oznacza, że dla urzędników długi weekend potrwa od 8 do 11 listopada. Zapewne część pracodawców również zdecyduje się na udzielenie dnia wolnego 10 listopada. Wtedy pracownicy zyskają 4 dni wolnego.
Kiedy wolne dla pracowników?
Ostateczna decyzja o tym, czy dzień wolny będzie udzielony 31 października czy 10 listopada, należy do pracodawcy. Część firm wybierze wcześniejszy termin, inni zdecydują się na połączenie wolnego z listopadowym świętem.
Zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek:
- wyznaczyć dzień wolny,
- poinformować pracowników o terminie z wyprzedzeniem,
- dopilnować zgodności z przepisami czasu pracy, by nie narazić się na konsekwencje prawne.
Podsumowując, dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 to realny przywilej, z którego skorzysta wielu pracowników etatowych. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, sprawdźmy regulamin pracy lub zapytajmy przełożonego, kiedy dokładnie przypada dodatkowy dzień wolny. Warto zaplanować go z wyprzedzeniem.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku
Poniżej lista wszystkich dni wolnych od pracy w Polsce w 2025 roku:
- 1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
- 6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
- 20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
- 21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (czwartek) - Święto Pracy
- 3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja
- 8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
- 15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych
- 11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia (piątek) - drugi dzień Bożego Naro
