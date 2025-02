Rozliczenie PIT za 2024 rok

Od 15 lutego 2025 roku możesz składać rozliczenie roczne za 2024 rok. Deklarację można złozyć do 30 kwietnia 2025 roku. Fiskus przygotował dla Ciebie wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe w usłudze Twój e-PIT, które możesz wygodnie zaakceptować lub dostosować do swoich potrzeb. Nowością w tym roku jest możliwość korzystania z Twój e-PIT za pośrednictwem aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Dzięki temu rozliczenie możesz przeprowadzić jeszcze szybciej i prościej, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Co więcej, od ubiegłego roku usługą Twój e-PIT mogą korzystać również przedsiębiorcy.

Rozliczenie PIT drogą elektroniczną

Wiceminister finansów, Marcin Łoboda, zachęca wszystkich podatników do skorzystania z wygodnego i bezpiecznego sposobu rozliczenia PIT – drogą elektroniczną. Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego przez platformę login.gov.pl umożliwia szybkie i łatwe złożenie zeznania. Można zidentyfikować się za pomocą Profilu Zaufanego, e-Dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Choć tradycyjne, papierowe rozliczenia są nadal możliwe, elektroniczne rozwiązania są zdecydowanie bardziej efektywne.

Jeśli nie zatwierdzisz swojego zeznania PIT-37 lub PIT-38 w usłudze Twój e-PIT do końca kwietnia, system automatycznie przyjmie je za Ciebie. To dotyczy m.in. dochodów z pracy, umów cywilnoprawnych czy emerytur. Uwaga: Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L, związane np. z działalnością gospodarczą czy najmem, nie zostaną zaakceptowane automatycznie – wymagają one indywidualnego rozliczenia.

Zwrot podatku nawet po 24 godzinach

Jak się okazuje, po rozliczeniu PIT elektronicznie, można otrzymać zwrot nawet po 24 godzinach. Jak podkreśla Małgorzata Krok, zastępczyni szefa Krajowej Administracji Skarbowej, elektroniczne rozliczenia, zwłaszcza poprzez usługę Twój e-PIT, pozwalają na znacznie szybszy zwrot nadpłaty podatku. W zeszłym roku średni czas oczekiwania wyniósł zaledwie 15 dni, a niektórzy podatnicy otrzymali swoje pieniądze już dobę po złożeniu zeznania. W przypadku tradycyjnych, papierowych rozliczeń, na zwrot trzeba czekać nawet trzy miesiące.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku? Oto terminy

Czas oczekiwania na zwrot podatku zależy od kilku czynników, takich jak sposób złożenia deklaracji podatkowej oraz rodzaj podatku. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat:

Zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Deklaracja złożona elektronicznie (np. przez internet):

45 dni od dnia złożenia deklaracji - Twój e-PIT.

45 dni od dnia złożenia deklaracji - e-Deklaracje.

Deklaracja złożona w formie papierowej:

3 miesiące od dnia złożenia deklaracji.

Zwrot podatku od towarów i usług (VAT)