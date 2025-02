Polski system podatkowy oparty jest na zasadzie progresywności, co oznacza, że wysokość podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodów. Pierwszy próg podatkowy wynosi 120 000 złotych rocznie. Dochody osiągnięte poniżej tej kwoty są opodatkowane stałą stawką 12 proc. Natomiast dochody przekraczające 120 000 złotych są obciążone wyższą stawką podatku dochodowego, wynoszącą 32 proc. Podatnicy mają możliwość obniżenia swojego zobowiązania podatkowego poprzez skorzystanie z różnorodnych ulg i odliczeń, ale nie tylko.

Progi podatkowe w 2025 roku

W 2025 roku progi podatkowe w Polsce pozostają bez zmian. Oznacza to, że nadal obowiązują dwa progi podatkowe:

12 proc. dla osób, których roczne dochody nie przekraczają 120 000 zł.

32 proc. dla osób, których roczne dochody przekraczają 120 000 zł.

Kwota wolna od podatku również pozostaje bez zmian i wynosi 30 000 zł rocznie. Oznacza to, że osoby, których roczne dochody nie przekraczają tej kwoty, nie płacą podatku dochodowego. Warto przypomnieć, że rząd planował podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł, jednak na razie nie zostało to zrealizowane.

1. Ulgi podatkowe

Aby zmniejszyć kwotę podatku dochodowego, warto skorzystać z dostępnych ulg i odliczeń. Najpopularniejsze z nich to:

Ulga na dzieci: przysługuje rodzicom wychowującym dzieci, a jej wysokość zależy od liczby posiadanych dzieci.

Ulga rehabilitacyjna: przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych oraz osób, które ponoszą wydatki na rehabilitację.

Ulga na internet: pozwala odliczyć od podatku wydatki poniesione na korzystanie z internetu.

Darowizny: można odliczyć od podatku darowizny przekazane na cele charytatywne, kościelne lub organizacjom pozarządowym.

Aby skorzystać z ulg i odliczeń, należy je odpowiednio udokumentować i wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Warto pamiętać, że ulgi i odliczenia podlegają limitom, a ich wysokość zależy od sytuacji życiowej i dochodów podatnika.

2. Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Jednym z popularnych sposobów optymalizacji obciążeń podatkowych jest wspólne rozliczenie małżonków. Szczególnie korzystne jest ono dla par, w których dochody jednego z małżonków mieszczą się w niższym progu podatkowym. Co istotne, możliwość ta przysługuje nawet małżeństwom zawartym w trakcie roku podatkowego. Jak to działa? Dochody małżonków są sumowane, dzielone na pół, a następnie opodatkowane według skali podatkowej.

3. Zmiana formy opodatkowania - sposób dla przedsiębiorców

Jednym ze sposobów na optymalizację obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców jest analiza różnych form opodatkowania. W przypadku osiągania wysokich dochodów, warto rozważyć przejście na podatek liniowy. Stawka tego podatku wynosi 19 proc. i jest niezależna od wysokości przychodu, co może być korzystniejsze niż progresywna skala podatkowa. Należy jednak pamiętać, że wybór podatku liniowego wiąże się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak utrata możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy skorzystania z ulgi na dzieci. Mimo tych ograniczeń, dla wielu przedsiębiorców podatek liniowy może okazać się bardziej opłacalny.

4. IKE i IKZE

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oferują nie tylko perspektywę zabezpieczenia finansowego na emeryturę, ale także przynoszą korzyści podatkowe w bieżącym roku podatkowym. Wpłaty na IKZE mogą zostać odliczone od dochodu, co pozwala na obniżenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać o limitach odliczeń, które wynoszą odpowiednio 9388,80 zł w 2024 roku oraz 10407,60 zł w 2025 roku.

Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, co oznacza, że podatek do zapłacenia będzie niższy. W efekcie, osoby te mogą otrzymać zwrot z urzędu skarbowego w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

5. Planowanie dochodów

W przypadku oczekiwania jednorazowych świadczeń, takich jak premia świąteczna, bonusy czy wynagrodzenie za zlecenia, warto rozważyć możliwość rozłożenia ich w czasie. Może to obejmować negocjacje z pracodawcą lub zleceniodawcą w celu przesunięcia terminu wypłaty na kolejny rok podatkowy. Takie rozwiązanie wymaga starannego planowania i umiejętności komunikacyjnych.