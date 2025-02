Od 1 lutego 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze (800 plus) na nowy okres świadczeniowy obejmujący okres od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku. Aby zapewnić bezprzerwaną wypłatę świadczenia, zaleca się złożenie wniosku do 30 kwietnia 2025 roku. Późniejsze zgłoszenie może spowodować przerwę w wypłatach oraz konieczność złożenia wniosku uzupełniającego.

800 plus w 2025 roku - dla kogo?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, pod warunkiem kształcenia się w polskiej szkole i zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od wysokości dochodów osiąganych przez rodziców lub ich statusu zatrudnienia. Oznacza to, że zarówno osoby zatrudnione, jak i bezrobotne mają równe prawo do jego otrzymania. Liczba dzieci w rodzinie również nie wpływa na wysokość przysługującego świadczenia.

800 plus - kto nie dostanie świadczenia?

Świadczenie 800 plus nie przysługuje na dzieci, które ukończyły 18 lat. Nie jest ono również wypłacane, jeśli dziecko mieszka za granicą. Dodatkowo, świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli dziecko mieszka w Polsce, ale uczy się w zagranicznej placówce, nawet jeśli nauka odbywa się zdalnie.

Praca zarobkowa dziecka nie ma wpływu na wypłatę świadczenia 800 plus, chyba że dziecko ukończyło 18 lat. Oznacza to, że nawet jeśli niepełnoletnie dziecko pracuje i osiąga dochody, nie ma to znaczenia dla przyznania lub wypłaty świadczenia. 800 plus jest wypłacane niezależnie od zarobków dziecka, aż do momentu, w którym osiągnie ono pełnoletność.

Wyrównanie 800 plus

Aby zapewnić ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego 800 plus, zaleca się złożenie wniosku na nowy okres rozliczeniowy jak najwcześniej. Opóźnienie w złożeniu wniosku może skutkować przerwą w otrzymywaniu świadczenia.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 maja do 30 kwietnia, świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za poprzedni okres świadczeniowy. Natomiast wniosek złożony w maju spowoduje wypłatę świadczenia od lipca, z wyrównaniem za czerwiec. Złożenie wniosku w czerwcu skutkuje przyznaniem świadczenia od sierpnia, wraz z wyrównaniem za maj i czerwiec.

W przypadku złożenia wniosku w lipcu, prawo do świadczenia wychowawczego powstanie od września. Oznacza to, że świadczenie za sierpień będzie pierwszym wypłaconym świadczeniem. Wyrównanie przysługuje jedynie za lipiec, a świadczenie za czerwiec nie zostanie wypłacone.

Wniosek o 800 plus

Złożenie wniosku o 800 plus jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia kilka wygodnych kanałów do tego celu: platformę PUE ZUS, strony internetowe banków wraz z ich aplikacjami mobilnymi, portal Emp@tia oraz aplikację mZUS. Ta ostatnia, dzięki swoim funkcjom, znacznie przyspiesza proces wypełniania wniosku. Dodatkowo, na platformie PUE ZUS można znaleźć kompleksowe informacje dotyczące całego procesu składania i rozpatrywania wniosków.