Rozliczając PIT za 2024 rok, warto pamiętać o możliwości skorzystania z licznych ulg podatkowych. Oprócz dobrze znanej ulgi na dziecko, podatnicy mogą odliczyć wydatki na internet, a także skorzystać z preferencji dla honorowych dawców krwi. Dodatkowo, ulgi na termomodernizację i rehabilitację umożliwiają odliczenie kosztów związanych z modernizacją domu oraz leczeniem. Istnieje także ulga, o której mało kto wie lub pamięta - dla członków związków zawodowych.

Ulga dla członków związków zawodowych

Czym jest ulga dla członków związków zawodowych? To preferencyjne rozwiązanie podatkowe, które pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania część kwoty wpłaconej na rzecz związku zawodowego. Innymi słowy, jeśli jesteś członkiem związku zawodowego i opłacasz składki, możesz zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe.

Ulga dla członków związków zawodowych obowiązuje od 2022 roku i jest dostępna dla pracowników, którzy korzystają z rozliczenia według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Należy jednak pamiętać, że nie obejmuje osób korzystających z podatku liniowego.

Oznacza to, że osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mogą odliczyć od dochodu składki zapłacone na rzecz związków zawodowych. Natomiast osoby, które rozliczają się podatkiem liniowym, nie mogą skorzystać z tej ulgi.

Ulga przysługuje osobom fizycznym, które są członkami związków zawodowych i opłacają składki członkowskie. Nie ma znaczenia, czy jesteś zatrudniony na umowę o pracę, czy prowadzisz działalność gospodarczą.

Ulga dla członków związków zawodowych - ile można odliczyć?

Zastosowanie ulgi jest ograniczone wyłącznie do osób posiadających status członka związku zawodowego, ponieważ jej przedmiotem są wyłącznie wpłaty związane z przynależnością do takiej organizacji. W roku podatkowym 2023 wprowadzono nową, wyższą kwotę graniczną dla odliczenia składek. Oznacza to, że składając PIT za 2024 rok, możesz odliczyć od podatku maksymalnie 840 zł zapłaconych składek. Należy jednak pamiętać, że kwota przekraczająca ten limit nie będzie brana pod uwagę przy rozliczeniu.

Ulga dla członków związków zawodowych - jakie warunki trzeba spełnić?

Aby móc odliczyć podatek za składki członkowskie związku zawodowego, niezbędne jest przedstawienie oficjalnych dokumentów potwierdzających przynależność do tej organizacji. W zeznaniu podatkowym należy podać dokładne dane, takie jak: imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, nazwa związku zawodowego, szczegółowe informacje o dokonanych wpłatach (data, kwota, tytuł płatności).

W sytuacji, gdy składki na rzecz związku zawodowego są potrącane bezpośrednio z Twojej pensji przez pracodawcę, nie musisz dodatkowo szukać żadnych innych dokumentów. Wystarczy, że sprawdzisz kwotę tych składek w swoim PIT-11. Aby skorzystać z ulgi podatkowej związanej z tymi składkami, musisz jeszcze wypełnić załącznik PIT-O i dołączyć go do swojego rocznego zeznania podatkowego. W załączniku tym musisz podać dokładnie tę samą kwotę, która jest wpisana w PIT-11.