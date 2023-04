Rząd Prawa i Sprawiedliwości równa się niskie podatki. Najlepszym dowodem są zwroty podatku, które teraz trafiają na konta ok. 17-18 mln Polaków. Tę akcję jeszcze podsumujemy, ale będzie to co najmniej 15 mln obywateli, podatników – powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Ząbkach premier Mateusz Morawiecki.

Rekordowa kwota zwrotów

Premier zapowiedział także, że kwota zwrotów podatków w tym roku będzie rekordowa. Będzie to kwota co najmniej ok. 20 mld zł, będzie to kwota bezprecedensowa, nigdy w historii III RP w okresie rozliczeń nie wpływała taka kwota takich zwrotów podatkowych – powiedział Mateusz Morawiecki.

Morawiecki przypomniał także, że z niedawnego raportu OECD wynika, że Polska ma najbardziej korzystny system podatkowy dla obywateli spośród 22 krajów UE, które również należą do OECD.

Nie ma lepszego dowodu, że polskie podatki są niskie – powiedział Morawiecki. Popatrzcie na dane międzynarodowe, umieścimy je na stronach KPRM, na stronach MF, niech się zmierzą z nimi ci, którzy mówią, że w Polsce są wysokie podatki - dodał.

Rozliczenie podatkowe za rok 2022 należy złożyć do 2 maja br.

Autorzy: Marek Siudaj, Adrian Reszczyński