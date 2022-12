W momencie nabycia spadku przez syna na podstawie zarejestrowania aktu dziedziczenia (w celu kontynuowania prowadzenia działalności przedsiębiorstwa zmarłego ojca) całość przejmowanego majątku spełniała definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. Czytelniczka jako przedstawiciel ustawowy małoletniego spadkobiercy od dnia śmierci przedsiębiorcy była gotowa w imieniu małoletniego spadkobiercy kontynuować działalność. W tym celu w imieniu małoletniego spadkobiercy złożyła wniosek o wpis przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Z uwagi na dziedziczenie przedsiębiorstwa przez osobę małoletnią, nieposiadającą jeszcze na dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego zdolności do czynności prawnych, zarówno czytelniczka (jako przedstawicielka ustawowa syna), jak i pełnomocnik małoletniego podejmowali wszelkie bieżące i zachowawcze czynności, aby kontynuować prowadzenie działalności przedsiębiorstwa (w tym samym kształcie, w jakim prowadził je zmarły). Odziedziczone przez małoletniego przedsiębiorstwo wymaga stałego administrowania i zarządzania.

Zgodnie z regułą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych – podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z kolei kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Istota problemu w analizowanym przypadku sprowadza się do ustalenia, czy czytelniczka prowadząca własną działalność gospodarczą ma prawo – jako dzierżawca przedsiębiorstwa (które było prowadzone pod firmą zmarłego) – do uwzględnienia podatku naliczonego z faktur wystawionych na przedsiębiorstwo zmarłego już po zawarciu umowy dzierżawy przedsiębiorstwa odziedziczonego przez małoletniego (wydzierżawiającego).

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w analizowanym przypadku nie mamy do czynienia z przejęciem praw i obowiązków spadkodawcy, o których mowa w art. 97 ust. 1 ordynacji podatkowej, [ramka] gdyż czytelniczka prowadzi własną działalność gospodarczą i występuje jako dzierżawca przedsiębiorstwa zmarłego, a nie jego spadkobierca. Nie dochodzi więc do spadkobrania, gdyż dzierżawca jest odrębnym od spadkobiercy podmiotem (spadkobiercą jest małoletni syn czytelniczki). W odniesieniu do umowy dzierżawy nie można mówić o przeniesieniu prawa własności czy też o jego zbyciu, gdyż przedsiębiorstwo zostaje oddane do odpłatnego używania z możliwością pobierania pożytków, jednakże nadal właścicielem pozostaje wydzierżawiający – w analizowanymi przypadku małoletni syn czytelniczki.