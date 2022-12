Kolejny powódz CIT to, jak tłumaczy resort finansów, zmiana systemu rozliczeń z samorządami, które mają udział w tym podatku. Obecnie jednostki samorządu dostają pieniądze w 12 równych ratach, których wysokość zależy od planowanych wpływów z podatku. To powoduje, że tegoroczne wpływy nie są w pełni porównywalne z poprzednimi latami. „W warunkach porównywalnych, tzn. w sytuacji, w której udziały dla JST w 2022 r. byłyby przekazywane na zasadach obowiązujących do końca 2021 r., dochody budżetu państwa w okresie styczeń-październik byłyby o ponad 3 mld zł niższe niż obecnie” - informuje ministerstwo. Wzrost nadal byłby wysoki, ale byłoby to 33 proc., a nie 41 proc.