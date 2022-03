DGP dotarł do oceny jego skutków. Rozszerzony ma być przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Sąd będzie mógł zobowiązać do zwrotu nie tylko uzyskanej korzyści majątkowej, ale także jej równowartości. Nie będzie też można złożyć do fiskusa czynnego żalu po rozpoczęciu czynności służbowej.