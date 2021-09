Według money.pl, nowe zapisy prawa telekomunikacyjnego pozwolą rządowi przejąć pieniądze z niewykorzystanych kart prepaid już po pół roku od wygaśnięcia kontraktu. Do tej pory bowiem było tak, że pieniądze te zostawały na kontach operatora, dopóki klienci sobie o nich nie przypomnieli. Teraz mają trafić na specjalny Fundusz Szerokopasmowy. Według wyliczeń portalu, rządzący mogą zyskać nawet sto milionów złotych rocznie.

Eksperci, pytani przez money.pl, uważają, że tak naprawdę nowa opłata to parapodatek, który uderzy zarówno po kieszeni telekomy, jak i zwykłych ludzi.

Odpowiedź rządu

Na artykuł zareagował już Janusz Cieszyński. sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM."To są środki, które w pierwszej kolejności będą wracać do klientów, a jeśli po 6 miesiącach klient się o nie nie zwróci, to trafią do Funduszu Szerokopasmowego. Z tego źródła można finansować rozwój dostępu do sieci tam, gdzie operatorzy nie inwestują albo np sprzęt do szkół" - napisał na Twitterze.