Obecnie planuje się opodatkować mocniej jednoosobowe działalności gospodarcze, a nic nie robi się z zagranicznymi korporacjami, które mają CIT na poziomie charytatywnym – chcą, to zapłacą, nie chcą, to nie zapłacą – powiedział we wtorek prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski w Telewizji Republika.

- Toczy się dyskusja o reformie systemu podatkowego i o tym, kto będzie spłacał długi, które już zaciągnęliśmy i finansował wydatki, które zostały poniesione. Rząd zdecydował, że będzie to tworząca się klasa średnie i jednoosobowe działalności gospodarcze - powiedział we wtorek prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski w Telewizji Republika, odpowiadając na pytanie o planowane w ramach Polskiego Ładu zmiany podatkowe. Roszkowski stwierdził, że podniesienie składki zdrowotnej będzie istotnym obciążeniem podatkowym dla osób prowadzących działalności gospodarczą. Dodał, że rząd w tej kwestii powinien zrewidować swoje stanowisko. - Jest opodatkowania jednoosobowej działalności, a nic nie robi się z zagranicznymi korporacjami, które nie płacą CIT. Dopóki coś z nimi nie zostanie zrobione, dopóki te podmioty nie będą płacić podatków jak reszta, to będziemy mieli zaburzoną konkurencję na rynku. Korporacje mają CIT na poziomie charytatywnym – chcą, to zapłacą, nie chcą, to nie zapłacą – powiedział prezes Instytutu Jagiellońskiego.