Waldemar Buda, goszcząc w stacji Polsat News, zapowiedział, że w poniedziałek opublikowany zostanie projekt ustawy dotyczący rozwiązań podatkowych przewidzianych w programie Polski Ład Zjednoczonej Prawicy.

"Ustawa podatkowa elementem Polskiego Ładu"

Dzisiaj w ciągu godziny, dwóch będzie opublikowana w Rządowym Centrum Legislacji ustawa podatkowa będąca elementem Polskiego Ładu - poinformował Buda. To pokazuje, że idziemy zgodnie z harmonogramem, realizujemy ten plan - dodał.

Wiceminister stwierdził, że "do listopada" muszą zostać dopracowane wszystkie rozwiązania podatkowe z Polskiego Ładu, gdyż koalicji rządzącej zależy, aby jak najszybciej, od nowego roku, weszły one w życie.

Dzisiaj będzie projekt ustawy, konkretne rozwiązania, do których każdy będzie mógł się odnieść - stwierdził Buda.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.