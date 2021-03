Celem jest to, by cały system podatkowo-składkowy miał bardziej progresywny charakter niż obecnie. ‒ Nowy Ład to nie tylko program inwestycyjny. Ma także służyć wyrównywaniu szans, niwelowaniu nierówności. Powszechnie wiadomo, że efektywne opodatkowanie osób o niższych dochodach jest zbyt wysokie wobec tych, które mają wysokie dochody i warto to zmienić ‒ mówi nasz informator.