Pytany o zyski Orlenu w czasach koalicji PO-PSL i obecne, Obajtek stwierdził, że za czasów Platformy Obywatelskiej zyski Orlenu to były 1,7 mld zł za pięć lat. Za czasów rządu PiS zyski to 26 mld zł.,Mafie paliwowe plądrowały kraj, kiedy były karuzele VAT-owskie” i dopiero jak przyszedł ten rząd, dopiero działania rządu pana premiera Morawieckiego, pana premiera Sasina doprowadziły do tego, że dziś ich nie ma - mówił prezes Orlenu. Jak dodał, płacono danin do państwa ok. 26 mld zł rocznie, a teraz płaci się około 36 mld zł.

Obajtek o przejęciach Orlenu

Obajtek stwierdził, że dopiero koncern z przychodem na poziomie 200 mld zł rocznie, a takim będzie Orlen po wszystkich planowanych przejęciach może udźwignąć duże inwestycje w energetyce, petrochemii i jeszcze mieć możliwość rozwoju, nie tylko na polskim rynku ale i w regionie. Jak dodał, przejęcia Lotosu i PGNiG powinny zakończyć się w tym roku.

Pytany dlaczego Litwa jest zainteresowana inwestycjami właśnie Orlenu, Obajtek stwierdził, że jesteśmy dobrym pracodawcą, (…) zatrudniamy tam 1500 ludzi, nie mamy problemów społecznych z naszymi pracownikami, (…) wkładamy do budżetu litewskiego pół miliarda złotych.