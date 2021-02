W poniedziałkowym "Super Expressie" Daniel Obajtek mówił m.in. o kupnie Polska Press. Pytany, czy ten zakup to biznesowa transakcja czy też wprowadzana tylnymi drzwiami "repolonizacja mediów czy wręcz upartyjnienie" stwierdził, że nie mógłby przeprowadzić żadnej transakcji, która nie broni się biznesowo.

Reklama

Zostały przeprowadzone wycena, analiza i badanie synergii. Otrzymaliśmy wszystkie niezbędne zgody, w tym Rady Nadzorczej. Mam wizję rozwoju tej spółki - podkreśla Obajtek w "SE".

Po co Orlen Polska Press?

Dodał, aby nie sprowadzać kupna Polska Press tylko do nabycia samych gazet. Wskazał, że to trzeci co do wielkości portal internetowy w Polsce, z którego korzysta 17,5 mln osób.

Polska Press będzie nowoczesnym kanałem informacyjnym dla klientów. Stanowi logiczne uzupełnienie posiadanego przez nas domu mediowego, spółki Ruch i inwestycji e-commerce - podkreślił Obajtek.

Pytany, za ile lat zwróci się koszt tej inwestycji odparł: Nie odpowiem na to pytanie. To tajemnica spółki. Ale czy pan myśli, że podeszliśmy do tego procesu bez konkretnych wyliczeń?"