DGP dotarł do dokumentu, który został przygotowany przez wydział budżetowy urzędu miasta w Krakowie i przesłany do wszystkich podległych instytucji, w tym szkół i przedszkoli. Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta, nakazał w nim wstrzymanie do odwołania zawierania umów dotyczących wydatków bieżących i inwestycji, które pociągną za sobą nowe zobowiązania. Polecił też ponowne przeanalizowanie wydatków i rezygnację z zadań, które nie zostały jeszcze objęte umowami skutkującymi zaangażowaniem środków.

Wynika to z tego, że od 1 sierpnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy znoszące 18-proc. stawkę podatkową dla tych, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Z kolei dla pozostałych pracowników od października rząd chce obniżyć podatek w pierwszej skali z 18 do 17 proc. Dla samorządowców oznacza to mniejsze wpływy do budżetów. Zaciskanie pasa szykuje się też w innych samorządach.