Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca opodatkowania upraw w szklarniach. Przepisy traktują uprawy w szklarniach (zarówno ogrzewanych, jak i nieogrzewanych) o powierzchni większej niż 25 mkw. jako działy specjalne produkcji rolnej. Kluczowa jest jednak rażąca różnica w traktowaniu obiektów:

Obywatel posiadający szklarnię powyżej 25 mkw. (nawet na potrzeby własne) zyskuje status rolnika działu specjalnego. Musi zarejestrować ten dział, złożyć dodatkowe rozliczenie podatkowe, a co za tym idzie – traci możliwość rozliczenia PIT przez e-urząd skarbowy.

Tymczasem, jak zauważa skarżący, tunele foliowe – nawet kilkusethektarowe i okresowo ogrzewane – nie stanowią działu specjalnego. Rolnik prowadzący w nich produkcję nie musi ich rejestrować ani płacić podatku.

25 mkw. Próg bez sensu?

Skarżący podnosi argument, że próg 25 mkw. dla szklarni nieogrzewanej nie ma żadnego uzasadnienia. Powierzchnia 25 mkw. jest zbyt mała do jakiejkolwiek realnej, towarowej produkcji w rolnictwie. Sytuacja, w której obywatel posiadający szklarnię o powierzchni 30 mkw. na potrzeby własne jest objęty obowiązkiem rejestracji i podatkiem (1,60 zł za mkw.), a jednocześnie kilkusethektarowa uprawa w namiocie foliowym unika tych wymogów, godzi w sprawiedliwość podatkową. Obywatel wskazuje, że państwo traci na tak niskim ustanowieniu progu dla szklarni, zwłaszcza biorąc pod uwagę minimalne wpływy podatkowe.

RPO wzywa Ministerstwo Finansów

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura RPO, Piotr Mierzejewski, skierował pismo do dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF, Jarosława Szatańskiego. RPO prosi Ministerstwo Finansów o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, powołując się na przepisy ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Biuro działa na rzecz zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które ustalają próg opodatkowania szklarni.