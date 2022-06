No to tak, jakby zapytać, czy dbałość o naszą przyszłość ma znaczenie. Bo ESG to nie jest moda, to jest pewien system wartości, który ma nas doprowadzić do sytuacji w której zadbamy i o planetę, i o społeczeństwo - mówi Chabińska-Rossakowska.

Budując rozwiązania myślimy jak wpływają na otoczenie. Budujemy ja długofalowo, bo na wiele lat. Czasem to są dylematy, czy jak budujemy rozwiązanie, czy będziemy w stanie zaoferować przez wiele lat. Bo to są zobowiązania. Zatrudniając ludzi, też podejmujemy zobowiązanie, że zapewnimy mi zajęcie przez określony czas. Najlepiej tak długo jak będą chcieli z nami pracować - dodaje.