- Widzę optymizm, słucham tych głosów, które mówią o odbudowie Ukrainy, o szansach, jakie to dla polskiego rynku kapitałowego, dla polskiej gospodarki, może to stanowić w przyszłości - mówił podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Maciej Trybuchowski. - Wsłuchuję się w to, ale widzę więcej ryzyk. Jesteśmy krajem frontowym. Na razie nie ma to bezpośredniego przełożenia na funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego, polskiej giełdy, aczkolwiek wyceny, jeśli chodzi o indeksy giełdowe, są więcej niż umiarkowane. Tworzą się jakieś szanse w przyszłości, związane z budowaniem potencjału polskiej gospodarki, która będzie po wojnie odbudowywać Ukrainę. Ale na razie wojna trwa, jej końca nie widać. Zagrożeń widzę więcej niż szans. Szanse stworzą się po zakończeniu wojny.

