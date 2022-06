Co kwartał przepytujemy menedżerów pośrednictwa nieruchomości w związku z subrynkami. Pytamy o to, jaka jest koniunktura na rynku mieszkaniowym, jaka jest koniunktura na rynku nieruchomości użytkowych - mówił prof. Bogusław Półtorak, współtwórca Indeksu Nastrojów Pośredników Nieruchomości. - Ostatnie odczyty uległy obniżeniu, ale nadal jest to bardzo pozytywny odczyt. Mamy do czynienia z bardzo dużym wzrostem wskaźnika w segmencie wynajmu mieszkań, co jest związane m.in. z migracją.

