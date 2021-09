Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Ochrona zdrowia w kontekście ochrony środowiska? "Jak sobie pomyślimy o tym, że globalnie sektor ochrony zdrowia emituje 4,5 proc. dwutlenku węgla, to możemy się zastanawiać, czy to dużo czy mało? Ale jeśli powiem, że przemysł stoczniowy i lotniczy emitują tego dwutlenku mniej, to chyba zaczynamy się zastanawiać, że coś jest nie do końca w porządku, jeśli chodzi o sektor ochrony zdrowia" - powiedział w studiu "Dziennika Gazety Prawnej" Michał Grzybowski, prezes zarządu Philips Polska.

Zrobiliśmy raport Future Health Index i w tym raporcie ankietujemy liderów ochrony zdrowia. I oni już teraz wskazują, że wśród najważniejszych rzeczy będą tzw. czynniki zrównoważonego rozwoju Nasi sąsiedzi Czesi wprowadzili już do przetargów publicznych tzw. zielone kryteria - powiedział Michał Grzybowski. Reklama Działania liderów ochrony zdrowia. Raport Future Health Index I tu nie ma znaczenia, czy są to publiczne czy prywatne szpitale. Jeśli wchodzą w proces przetargu publicznego, to muszą również brać pod uwagę, czy te kryteria zielone są spełniane - dodał. Myślę, że ten trend będzie się rozwijał także w Polsce i będzie coraz mocniejszy - uważa prezes zarządu Philips Polska. Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu. Robert Bohdanowicz