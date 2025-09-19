"Der Spiegel" podał przykład jednego z pociągów relacji Monachium-Hamburg, który, będąc już opóźniony, przedwcześnie skończył bieg w Kolonii. Oficjalnie jako powód podano "brak personelu".

Zdumiewający powód odwoływania pociągów

Źródła gazety potwierdziły jednak, że "powszechną procedurą jest odwoływanie pociągów w celach statystycznych". Danymi o niewielkich opóźnieniach firma może chwalić się następnie na konferencjach prasowych i spotkaniach biznesowych.

Anulowanie przejazdu nieuwzględnione w statystykach

W Deutsche Bahn pociąg uznawany jest za jadący zgodnie z rozkładem, jeśli spóźnia się o mniej niż sześć minut. Jeśli przejazd jest anulowany, nie liczy się w statystykach.

Zadłużenie Deutsche Bahn w wysokości 22 mld euro

"Der Spiegel" odnotował, że Deutsche Bahn ma zadłużenie w wysokości 22 mld euro, a w pierwszej połowie 2025 roku spółka poniosła stratę w wysokości 760 mln euro. Stąd "fiksacja na liczbach wydaje się strategiczną kalkulacją", która ma na celu "wymuszenie ustępstw od właściciela, czyli rządu federalnego" – oceniła gazeta.