Taki majątek ma Tomasz Strzelczyk. Trzy samochody, dom i ogromne zarobki

Tomasz Strzelczyk opublikował dwa oświadczenia majątkowe. Pierwsze obejmuje okres od 1 stycznia do 9 kwietnia 2025 roku. Wynika z niego, że otrzymał łącznie 235 686 zł brutto. W tej kwocie znalazła się m.in. "trzynastka" i ekwiwalent za mieszkanie służbowe. Średnio daje to ponad 65 tys. zł brutto miesięcznie.

Strzelczyk wykazał, że ma 108,5 tys. zł oszczędności. Posiada papiery dłużne o wartości 310,1 tys. zł. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 139 m² na działce 8,96 ara. W jego garażu stoją trzy auta: Mercedes S Coupe z 2017 r., Mercedes CLS z 2012 r. i należące do żony Volvo XC 60 z 2019 r.

Drugie oświadczenie dotyczy całego 2024 roku. Wtedy Strzelczyk był zastępcą szefa CBA. Zarobił wówczas 541 293 zł brutto, czyli ponad 45 tys. zł brutto miesięcznie. Miał oszczędności w wysokości 75,5 tys. zł i papiery wartościowe warte 207,1 tys. zł.

Tomasz Strzelczyk nowym szefem CBA. Jego poprzedniczka została zwolniona

Tomasz Strzelczyk objął stanowisko szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 9 kwietnia 2025 roku. Zastąpił Agnieszkę Kwiatkowską-Gurdak. Wcześniej przez ponad rok był jej zastępcą.

Nieoficjalnie powodem odejścia Kwiatkowskiej-Gurdak była jej postawa podczas przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Podczas czterogodzinnej jawnej części przesłuchania unikała odpowiedzi na większość pytań. Powoływała się na tajemnicę służbową.

Donald Tusk formalnie zwolnił ją z tajemnicy, ale mimo to nie ujawniła szczegółów. Twierdziła, że nie może nawet wymieniać nazw narzędzi operacyjnych ani potwierdzić, czy były używane przez służby. Obiecała, że w części tajnej przesłuchania przekaże posłom pełną wiedzę.