Jarosław Wałęsa ujawnił swoje najnowsze oświadczenie majątkowe za 2024 rok. Z dokumentu opublikowanego na stronie Sejmu wynika, że syn byłego prezydenta nie może narzekać na finanse.

Majątek Jarosława Wałęsy. Duże oszczędności i miliony w obligacjach

Jarosław Wałęsa posiada oszczędności w wysokości 226 tys. zł. To jednak jedynie część jego aktywów. Największą pozycję stanowią inwestycje w papiery wartościowe, których łączna wartość liczona jest w milionach złotych.

Reklama

Wśród nich znajdują się m.in.:

Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) – 151 tys. euro ;

; Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy – 189 tys. zł ;

; Generali Obligacji Uniwersalny Plus – 160 tys. zł ;

; Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) – 34 tys. euro.

Do tego dochodzą obligacje denominowane o wartości blisko 47 tys. dolarów.

Oto majątek syna Lecha Wałęsy. Nieruchomości i luksusowy samochód

Jarosław Wałęsa inwestuje również w nieruchomości. W jego posiadaniu znajduje się dom o powierzchni 166 m², którego jest współwłaścicielem. Dodatkowo posiada dwa lokale o powierzchni 15,5 m² oraz 4,1 m². Do tego Wałęsa zarobił także 58 tys. zł na sprzedaży akcji.

Syn Lecha Wałęsy w oświadczeniu majątkowym zdradził również wysokość swoich dochodów. Otrzymał 169 777,78 zł brutto z tytułu uposażenia poselskiego. Do tego dochodzi 46 034,86 zł z tytułu tzw. diety poselskiej. Jarosław Wałęsa uzyskał również 1 322,77 euro w tytułu diet na wyjazdy służbowe.

Polityk wskazał także, że posiada samochód marki Mercedes GLC z 2016 r.

Reklama

Wałęsa wziął milion dolarów od Amerykanów. Pieniądze zostały w rodzinie

Jarosław Wałęsa od początku kariery politycznej nie musiał martwić się o pieniądze. Już w 2005 roku, kiedy po raz pierwszy zasiadł w ławach sejmowych jako 29-latek, posiadał majątek o wartości około miliona złotych.

Była to część słynnych środków, które Lech Wałęsa przekazał swoim dzieciom z premii w wysokości miliona dolarów otrzymanej od amerykańskiej wytwórni filmowej. Sam Jarosław Wałęsa wspominał wtedy, że dzięki tej pomocy ojca zaczynał dorosłe życie z mocnym zapleczem finansowym.