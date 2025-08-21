Jednoznaczne weto

"Jest jedna ustawa, którą zdecydowałem się jednoznacznie zawetować jako prezydent Polski, ustawa wiatrakowa - bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu nie tylko względem prezydenta RP, ale także względem społeczeństwa" - powiedział Karol Nawrocki.

"Musimy odchodzić od zielonego ładu"

"Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej, aby obniżyć ceny energii elektrycznej musimy zrezygnować z tego co wpływa najbardziej na ceny energii elektrycznej, a więc ETS, musimy odchodzić od zielonego ładu" - dodał.

Prezydencki projekt ustawa ws. cen energii

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że podpisał projekt dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej "literalnie wyjęty” z zawetowanej przez niego ustawy wiatrakowej. "W tej ustawie drodzy państwo, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta, więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana" - powiedział Karol Nawrocki.

"Nie zmieniliśmy w kancelarii prezydenta ani przecinka w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej. 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać polski Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych" - dodał prezydent.

O czym mówi ustawa wiatrakowa?

Głównym celem tzw. ustawy wiatrakowej jest liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosi wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m. Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znajduje się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września.