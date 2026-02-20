Agencja dodała, że plan ten pojawił się zaledwie kilka tygodni po tym, gdy sąd nakazał Solorzowi przekazanie swojego rozległego imperium biznesowego, obejmującego media, telekomunikację i energetykę, trójce swoich dzieci, rozwiązując w ten sposób głośną sprawę sukcesji. "Rodzina ma nadzieję, że udział w jednym z największych projektów energetycznych w Polsce pomoże zapewnić stały strumień dochodów w perspektywie długoterminowej, twierdzą osoby, które poprosiły o zachowanie anonimowości podczas omawiania planów" - zaznaczono.

Współpraca w USA

Dodano, że dzieci Zygmunta Solorza mogą nawiązać współpracę z partnerami z USA. Zastrzeżono jednak, że nie jest jasne, jak sukcesorzy wyobrażają sobie rolę swojej grupy w projekcie i jego finansowaniu.

W październiku ZE PAK, ze względu na spełnienie się warunku zawieszającego, podpisał umowę przyrzeczoną sprzedaży 50 proc. akcji, które spółka posiada w PGE PAK Energia Jądrowa na rzecz PGE. ZE PAK informował o zawarciu z PGE przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 50 proc. akcji, które spółka posiada w PGE PAK Energia Jądrowa na rzecz PGE.

Warunek umowy

Warunkiem zawieszającym wykonanie umowy było uzyskanie przez PGE bezwarunkowej zgody od ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi na przejęcie kontroli nad PGE PAK Energia Jądrowa.