Powodzie na południu Polski to nie tylko ogromne straty materialne, ale przede wszystkim tragedia dla wielu ludzi. Dlatego grupa PZU, podejmując szeroko zakrojone działania pomocowe dla osób poszkodowanych w powodzi, uruchomiła specjalną infolinię wsparcia psychologicznego. Oprócz strat materialnych powodzie przynoszą ze sobą ogromny ciężar emocjonalny. Dlatego PZU zapewnia nie tylko pomoc finansową, ale także niezbędne wsparcie psychologiczne, by pomóc powodzianom uporać się z traumatycznymi przeżyciami.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

PZU uruchomił specjalną infolinię dla powodzian

PZU stworzyło i uruchomiło specjalną linię telefoniczną 22 735 39 44, pod którą poszkodowani w powodzi mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne od specjalistów PZU Zdrowie. Psycholodzy dyżurują siedem dni w tygodniu, od 14:00 do 20:00. Są dostępni, aby wysłuchać i wesprzeć każdego, kto tego potrzebuje.

Co jeszcze obejmuje pomoc PZU SA?

Reklama

Dodatkowo poszkodowani mogą skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w placówkach PZU Zdrowie w przypadku nagłych sytuacji zdrowotnych. Zakres świadczeń PZU obejmuje zarówno podstawową opiekę zdrowotną, jak i specjalistyczną, zapewniając kompleksową pomoc medyczną w różnych sytuacjach, od opieki nad kobietami w ciąży i dziećmi po wsparcie dla osób z chorobami przewlekłymi oraz w przypadku nagłych przypadków, takich jak urazy czy infekcje.

Nie trzeba być pacjentem PZU, żeby skorzystać z pomocy

Nie musisz być klientem PZU Zdrowie, aby skorzystać z ich oferty medycznej. Wystarczy, że zapoznasz się z listą placówek dostępnych dla wszystkich pacjentów, dostępną pod tym linkiem: https://zdrowie.pzu.pl/lekarze-i-placowki

PZU SA - czym jest?

PZU SA to skrót od Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Jest to największa polska firma ubezpieczeniowa i jedna z największych instytucji finansowych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. PZU oferuje wiele produktów ubezpieczeniowych, zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Możesz ubezpieczyć swoje mienie (np. mieszkanie, samochód), zdrowie, życie, a nawet odpowiedzialność cywilną. PZU zarządza także funduszami inwestycyjnymi, co daje możliwość pomnażania swoich oszczędności. PZU jest również obecne na rynku bankowym, oferując różnego rodzaju konta, kredyty i inne usługi finansowe.